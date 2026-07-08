Một câu hỏi được người hâm mộ đặt ra tại World Cup 2026.

Tại cuộc đọ sức thuộc vòng 1/8 World Cup 2026, đội tuyển Ai Cập thi đấu hợp lý trong hơn 2/3 thời gian trận đấu và có được 2 bàn thắng để dẫn trước 2-0. Nhưng trong khoảng 15 phút cuối trận, Argentina đã ghi liền 3 bàn để lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2.

Hiệp hai trận đấu chứng kiến một số tình huống gây tranh cãi liên quan đến quyết định của trọng tài François Letexier. Nổi bật là 2 cú ngã của cầu thủ Ai Cập trong vòng cấm địa Argentina ngay trước khi Argentina phản công và Enzo Fernandez ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2.

LĐBĐ Ai Cập hiện đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA. Trong đơn khiếu nại, LĐBĐ Ai Cập cho rằng tổ trọng tài đã bỏ qua ít nhất hai tình huống có thể làm thay đổi cục diện trận đấu: bàn thắng bị hủy của Ziko và pha va chạm giữa Salah với Julian Alvarez trong vòng cấm. Theo liên đoàn này, Ai Cập xứng đáng được công nhận bàn thắng hợp lệ cũng như được xem xét một quả phạt đền ở thời điểm quyết định.

Pha va chạm giữa Salah và Alvarez trong vòng cấm Argentina

Một câu hỏi được nhiều người hâm mộ đặt ra: Nếu như trọng tài bị xác định đã mắc sai lầm nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến kết quả, liệu trận đấu Argentina vs Ai Cập có thể được tổ chức lại không?

Trong quá khứ, FIFA đã từng yêu cầu tổ chức lại các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup.

Vào năm 2005, trận đấu thuộc vòng loại thứ tư khu vực châu Á giữa Uzbekistan và Bahrain được yêu cầu tổ chức lại vì quyết định sai lầm đến từ trọng tài.

Tình huống diễn ra ở phút 38 khi Uzbekistan đang dẫn 1-0 và được hưởng quả phạt đền. Cầu thủ Server Djeparov thực hiện thành công quả phạt đền. Nhưng trọng tài người Nhật Bản Toshimitsu Yoshida không công nhận vì một cầu thủ Uzbekistan đã xâm phạm khu vực cấm địa trước khi quả 11m được thực hiện.

Ông Yoshida sau đó mắc một sai lầm cơ bản. Luật bóng đá yêu cầu ông phải cho đá lại quả phạt đền; thay vào đó, ông lại trao bóng cho Bahrain hưởng quả đá phạt trực tiếp. Sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0, Uzbekistan đã khiếu nại, yêu cầu FIFA hủy bỏ kết quả và trao cho họ chiến thắng 3-0.

Trọng tài Toshimitsu Yoshida mắc sai lầm

Cuối cùng FIFA đã bác bỏ đơn kiện từ phía Uzbekistan. Cơ quan cao nhất của bóng đá thế giới quyết định rằng trọng tài đã "phạm lỗi kỹ thuật" và ra lệnh đá lại toàn bộ trận đấu. Trớ trêu cho Uzbekistan, ở lần đá lại, họ chỉ có được kết quả hòa 1-1 với Bahrain.

Tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi, trận đấu Nam Phi thắng 2-1 Senegal cũng bị FIFA hủy kết quả và yêu cầu đá lại. Trong trận đấu này, trọng tài Joseph Lamptey thổi phạt đền vì lỗi chạm tay vốn không tồn tại của hậu vệ Kalidou Koulibaly bên phía Senegal. Các đoạn video quay lại cho thấy bóng đã chạm vào đầu gối của Koulibaly và rơi xuống đất.

FIFA sau quá trình điều tra xác định đây không phải một lỗi thông thường mà là chủ đích làm thay đổi kết quả trận đấu của trọng tài Joseph Lamptey do tác động từ bên ngoài. Kết quả, Senegal giành chiến thắng 2-0 trước Nam Phi ở trận đá lại và giành vé đến World Cup 2018. Còn trọng tài Joseph Lamptey bị treo còi suốt đời.

Tuy nhiên, FIFA cũng từng từ chối yêu cầu được đá lại trận đấu. Tại vòng loại World Cup 2010, đội tuyển Ireland để thua Pháp với tỉ số 2-3 sau 2 lượt trận. Tình huống tranh cãi diễn ra ở trận lượt về. Tiền đạo Thierry Henry dùng tay đỡ bóng rồi chuyền cho Gallas ghi bàn quyết định.

Thierry Henry chơi bóng bằng tay

LĐBĐ Ireland bức xúc và đệ đơn lên FIFA. Nhưng cuối cùng, FIFA dẫn luật với đoạn: "Trong các trận đấu, các quyết định được đưa ra bởi trọng tài và những quyết định này là cuối cùng". Nghĩa là, yêu cầu đá lại bị từ chối và tuyển Ireland phải chấp nhận quyết định sai lầm của trọng tài.

Trở lại với trận đấu Argentina vs Ai Cập, mọi thứ sẽ dựa vào sự xem xét của FIFA. Tuy nhiên, Argentina sẽ thi đấu trận tứ kết với Thụy Sĩ vào lúc 08h00 ngày 12/7 (giờ Việt Nam). Cơ hội để xuất hiện một trường hợp "thi đấu lại" là gần như bằng không.