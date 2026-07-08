FIFA giao trọng tài Argentina cầm còi trận đấu của Pháp, sự thật phía sau là gì?

Tranh cãi tiếp tục xuất hiện trong việc phân công trọng tài của FIFA.

Theo thông báo chính thức từ FIFA, tổ trọng tài người Argentina sẽ được phân công làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa Pháp và Maroc tại vòng tứ kết World Cup 2026. Trong đó, trọng tài chính là ông Facundo Tello.

Trọng tài Facundo Tello

Việc tổ trọng tài Argentina làm nhiệm vụ ở một trận đấu của Pháp gây ra không ít tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng, trong bối cảnh 2 đội tuyển Argentina và Pháp có sự cạnh tranh lớn để hướng tới ngôi vô địch World Cup, việc phân công trọng tài của FIFA có thể trận đấu bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, trên thực tế trận đấu vừa diễn ra nơi Argentina thắng Ai Cập tại vòng 1/8 lại chính do một tổ trọng tài đến từ Pháp cầm còi. Về mặt khách quan, Argentina và Pháp nằm ở 2 nhánh đấu khác nhau và chỉ có thể gặp nhau nếu cùng đi đến trận chung kết.

Trọng tài người Pháp François Letexier cầm còi trận Argentina vs Ai Cập

Cũng tại vòng tứ kết, trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ được giao cho tổ trọng tài người Anh, dẫn đầu là ông Michael Oliver điều khiển. Đội tuyển Anh cũng vẫn đang hiện diện ở World Cup và là ứng viên cho ngôi vô địch.

Quay trở lại với trận đấu Pháp vs Maroc, đây là trận thứ 3 trọng tài Facundo Tello cầm còi chính tại World Cup 2026. Trong sự nghiệp của mình, ông từng làm nhiệm vụ tại World Cup 2022 và thậm chí được mời cầm còi ở Euro 2024.

Trọng tài Facundo Tello khá nghiêm khắc và sẵn sàng dùng thẻ phạt để làm dịu những "cái đầu nóng" của cầu thủ 2 đội. Ở trận đã cầm còi tại World Cup 2026, ông đã rút ra tổng cộng 7 thẻ vàng.