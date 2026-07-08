Thua đau Argentina, Ai Cập đệ đơn kiện trọng tài lên FIFA

LĐBĐ Ai Cập đã có động thái quyết liệt.

Tại cuộc đọ sức thuộc vòng 1/8 World Cup 2026, đội tuyển Ai Cập thi đấu hợp lý trong hơn 2/3 thời gian trận đấu và có được 2 bàn thắng để dẫn trước 2-0. Nhưng trong khoảng 15 phút cuối trận, Argentina đã ghi liền 3 bàn để lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2.

Hiệp hai trận đấu chứng kiến một số tình huống gây tranh cãi liên quan đến quyết định của trọng tài François Letexier. Nổi bật là 2 cú ngã của cầu thủ Ai Cập trong vòng cấm địa Argentina ngay trước khi Argentina phản công và Enzo Fernandez ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2.

Ban huấn luyện và cầu thủ Ai Cập phản đối trọng tài

LĐBĐ Ai Cập đã nhanh chóng đệ đơn kiện trọng tài chính người Pháp François Letexier lên FIFA. Theo quan điểm của Chủ tịch LĐBĐ Ai Cập Hany Abo Rida, tổ trọng tài mắc nhiều sai sót nghiêm trọng, áp dụng "tiêu chuẩn kép" trong việc xử lý các tình huống trên sân. Ngoài ra, tổ trọng tài VAR cũng hoạt động thiếu chính xác.

Trong đơn gửi FIFA, LĐBĐ Ai Cập cho rằng tổ trọng tài đã bỏ qua ít nhất hai tình huống có thể làm thay đổi cục diện trận đấu: bàn thắng bị hủy của Ziko và pha va chạm giữa Salah với Julian Alvarez trong vòng cấm. Theo liên đoàn này, Ai Cập xứng đáng được công nhận bàn thắng hợp lệ cũng như được xem xét một quả phạt đền ở thời điểm quyết định.

Ông Hany Abo Rida cũng kêu gọi FIFA gạch tên nhóm trọng tài điều khiển trận đấu giữa Ai Cập và Argentina khỏi những trận còn lại của World Cup nếu xác định có sai sót nghiêm trọng.