Chiều 18/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau , nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Hồ Thanh Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao quyết định, tặng hoa cho ông Hồ Thanh Thuỷ.

Với sự bổ sung nêu trên, hiện Cà Mau có 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy, gồm: ông Huỳnh Quốc Việt (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh); ông Phạm Văn Thiều (Chủ tịch HĐND tỉnh); ông Phạm Thành Ngại (Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Hồ Thanh Thủy.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - Nguyễn Hồ Hải mong muốn, ông Hồ Thanh Thủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sở trường, bản lĩnh, trí tuệ, chung sức chung lòng cùng với tập thể Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị.

Ông Hồ Thanh Thủy, sinh ngày 19/5/1975, quê tỉnh Cà Mau. Trình độ đào chuyên môn: Cử nhân Hành chính, cử nhân Triết học, thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Thủy có nhiều năm công tác, rồi giữ các vị trí lãnh đạo tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cũ.

Từ năm 2015 - 2020, ông Thủy là Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, rồi Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu cũ.

Giai đoạn 2020 - 2025, ông Thủy giữ các chức vụ như: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu (cũ); Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu (cũ).

Sau khi Bạc Liêu hợp nhất với Cà Mau, ông Thủy giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau (mới).