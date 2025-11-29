Trương Bá Chi đang làm gì với gương mặt của mình vậy?

Trương Bá Chi là biểu tượng nhan sắc, mỹ nhân đại diện cho vẻ đẹp Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1990 - 2000. Khi bước sang tuổi trung niên, cô vẫn được khen trẻ trung, giữ được những nét đẹp từng làm mưa làm gió năm nào. Tuy nhiên, khoảng 1 năm trở lại đây, nhan sắc của Trương Bá Chi sa sút thấy rõ. Đặc biệt từ tháng 6/2025, ngọc nữ xứ Hương Cảng đã nhiều lần xuất hiện với gương mặt đơ cứng như tượng sáp, vô cùng gượng gạo khi cười và hàm răng sứ "giả" đến thấy sợ.

Trong lần xuất hiện vào cuối tháng 11 mới đây, Trương Bá Chi tiếp tục gây bàn tán với diện mạo khác lạ. Ở những bức ảnh cam thường chụp cận mặt, nữ diễn viên lộ rõ thần sắc kém tươi tỉnh, đôi mắt mệt mỏi vô hồn, gương mặt cứng đơ, trang điểm dày cộm với eyeliner và lông mày kẻ quá đậm, lớp nền nhem nhuốc khiến tổng thể đường nét trở nên "dừ" hơn tuổi. Nhiều khán giả nhận xét Trương Bá Chi trang điểm cho gương mặt nhìn không khác gì đi diễn tuồng.

Ai cũng phải đổ dồn sự chú ý, không ngớt lời bàn tán với gương mặt lạ lẫm, đơ cứng, kém tươi trẻ của Trương Bá Chi trong sự kiện mới đây. Nhiều ý kiến cho rằng diễn viên trang điểm đậm như đi diễn tuồng

Theo netizen, ở tuổi 45 và trải qua 3 lần sinh nở, nàng "Liễu Phiêu Diêu" vẫn giữ được vóc dáng thon thả ấn tượng. Tuy nhiên, đường nét gương mặt của cô ngày càng biến đổi khó nhận ra. Thậm chí không ít khán giả giờ đây đã nhầm lẫn Trương Bá Chi thành người mẫu Phương Viện - vợ Thiên vương Quách Phú Thành.

Công chúng cho rằng Trương Bá Chi ra nông nỗi này vì lạm dụng các thủ thuật thẩm mỹ trẻ hóa nhan sắc, đặc biệt là tiêm chất làm đầy như botox hay filler. Ngoài ra, nữ diễn viên được cho là đã đi làm răng sứ. Việc màu răng quá sáng khiến minh tinh hàng đầu mất đi nét tự nhiên mỗi khi cười. Do đó, khán giả khuyên Trương Bá Chi không nên níu kéo tuổi thanh xuân 1 cách cưỡng cầu và bất chấp để rồi dẫn đến việc bị phản tác dụng. Từ tháng 6, Trương Bá Chi đã để lộ dấu vết can thiệp thẩm mỹ với gương mặt phù nề, sưng phồng thấy rõ.

Vào tháng 6, nữ diễn viên đã lộ diện với gương mặt sưng phồng, đơ cứng như tượng sáp khiến ai cũng hoang mang

Đến tháng 8, nữ diễn viên lộ diện với visual lạ lẫm, bị cho là đơ cứng và đã mất đi sự thanh thoát vốn có. Hàm răng sứ trắng tinh đến phát sợ càng khiến diện mạo của minh tinh hàng đầu vô cùng thiếu tự nhiên

Trương Bá Chi sinh năm 1980, mang hai dòng máu Trung - Anh nên đường nét trên khuôn mặt rất hoàn hảo. Theo tờ Sina, Trương Bá Chi nằm trong top những minh tinh có kết cấu xương mặt (cốt tướng) đẹp nhất giới giải trí Hoa ngữ. Thậm chí, nhiều khán giả khen ngợi hình ảnh do AI vẽ cũng không xuất sắc bằng ngoại hình dịu dàng, thanh tú của Trương Bá Chi.

Vẻ đẹp thuở xuân sắc của Trương Bá Chi được xem là ánh trăng sáng, mối tình đầu trong trái tim của hàng triệu khán giả khiến công chúng nhớ mãi không thôi. "Gương mặt của cô ấy như được Chúa hôn lên", "Trương Bá Chi xứng danh quốc bảo nhan sắc", tờ Sina dành nhiều lời khen ngợi cho ngoại hình hoàn hảo trời ban của minh tinh Vua Hài Kịch.

Chính vì vậy, khi nhìn thấy hình ảnh vài tháng qua của Trương Bá Chi, khán giả cảng tiếc nuối khi cô can thiệp thẩm mỹ để trẻ hóa nhưng lại thiếu tự nhiên, đánh mất đường nét gương mặt đậm chất điện ảnh riêng biệt.

Gương mặt đẹp hoàn hảo 360 độ của Trương Bá Chi. Nữ diễn viên thời trẻ sở hữu đôi mắt sáng trong veo, khuôn miệng xinh xắn chiếc mũi cao, đôi lông mày thanh mảnh

Với vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết trời ban, Trương Bá Chi là tường thành nhan sắc của showbiz Hoa ngữ suốt bao năm qua

