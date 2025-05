Trước Thùy Tiên, những nàng hậu Việt nào đã từng vướng vào vòng lao lý?

Tối ngày 19/5, Bộ Công an phát đi thông tin khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Hoa hậu Thùy Tiên có nguy cơ đối diện mức án 5 năm đến chung thân

Với việc bị Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố về tội "lừa dối khách hàng theo quy định tại khoản 2 điều 198 Bộ luật hình sự thì Hoa hậu Thùy Tiên phải đối mặt với hình phạt cao nhất đến 5 năm tù giam.

Cụ thể, khoản 2 Điều 198 quy định: "Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, bị phạt tiền từ 100-500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1-5 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Dùng thủ đoạn xảo quyệt; Thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên".

Tuy nhiên, nếu cơ quan điều tra xác định được Thùy Tiên đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" theo quy định tại Điều 193, Bộ luật hình sự năm 2015, lúc đó bị can sẽ đối mặt với khung hình phạt rất cao là tù chung thân.

"Theo quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14) phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15-20 năm hoặc tù chung thân:

- Thu lợi bất chính 1,5 tỷ đồng trở lên;

- Gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên;

- Làm chết 2 người trở lên;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên".

Là một trong những người đẹp đạt được thành tích cao nhất của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế, Thùy Tiên từng được ca ngợi với vẻ đẹp sắc sảo, sự tự tin, thông minh và những đóng góp xã hội sau đăng quang. Tuy nhiên, việc cô bị khởi tố do liên quan đến hành vi lừa đảo và vi phạm pháp luật khiến công chúng không khỏi thất vọng, đồng thời gợi nhắc về hàng loạt người đẹp khác từng vướng vòng lao lý trước đây.

Trên thực tế, trước Thùy Tiên, không ít Hoa hậu, Á hậu hay người đẹp từng gây tiếng vang tại các cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước đã "sa chân" vào con đường tội phạm, từ đó phải trả giá bằng việc bị truy tố, xét xử và chịu án tù.

Hoa hậu người Việt tại Nga Trương Hồ Phương Nga bị bắt vì nghi lừa đảo hơn 16 tỷ

Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987 tại Hà Nội. Năm 12 tuổi, cô theo gia đình sang Nga định cư. Là một người đẹp tài năng, Phương Nga tốt nghiệp ngành định giá và quản lý tài sản, trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Nga, thông thạo ba ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp.

Năm 2007, cô đăng quang Hoa hậu người Việt tại Nga, sau đó người đẹp từng về nước tham gia một số sự kiện, hoạt động nghệ thuật.

Tháng 9/2016, Phương Nga bị bắt giam và khởi tố vì bị doanh nhân Cao Toàn Mỹ cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng. Vụ việc không chỉ gây sốc vì số tiền lớn mà còn vì những tình tiết ly kỳ như "hợp đồng tình ái" được nêu ra tại tòa. Mặc dù sau đó cô được đình chỉ điều tra vì thiếu chứng cứ buộc tội, nhưng hình ảnh của cô trong mắt công chúng đã bị tổn hại nặng nề.

Hoa hậu Nam Mê Kông Mỹ Xuân đi tù vì cầm đầu đường dây bán dâm

Võ Thị Mỹ Xuân sinh năm 1983 tại Cần Thơ. Người đẹp giành giải Hoa hậu Nam Mekong vào năm 2009.

Sau đăng quang, Mỹ Xuân dường như lui về ở ẩn, không tham gia nhiềuhoạt động nghệ thuật nổi bật và thường được công chúng biết đến qua những bộ ảnh gợi cảm.

Năm 2012, Mỹ Xuân bị bắt và tuyên án hơn 2 năm tù vì liên quan đến đường dây môi giới và bán dâm cao cấp. Mỹ Xuân bị xác định là người cầm đầu đường dây, trong đó có nhiều người mẫu, diễn viên tham gia. Sự việc khiến dư luận rúng động, đặc biệt khi cho thấy góc khuất phía sau ánh hào quang của giới giải trí và sắc đẹp.

Tháng 6/2012, Mỹ Xuân bị bắt và tuyên án 30 tháng tù liên quan tới đường dây môi giới và bán dâm cao cấp. Nhờ cải tạo tốt, cô được ra tù sớm hơn tám tháng so với mức phạt.

Bùi Nguyễn Thị Trâm - Hoa hậu Phu nhân Việt Nam đi tù vì trồng cần sa

Sinh năm 1986 ở Đà Nẵng. Năm 2008, năm 22 tuổi Trâm Bùi (Tristine Trâm Bùi) sang Mỹ định cư theo diện hôn nhân tại thành phố Seatle, Mỹ. Năm 2012, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu phu nhân toàn cầu.

4 năm sau đó, người đẹp vướng vào vòng lao lý, bị xử phạt 3 tháng tù giam khi nhà chức trách địa phương cáo buộc cô và chồng là Keith Ly trồng cây cần sa trong vườn tại ba ngôi nhà ở ngoại ô Seattle, bang Washington.

Sự việc khiến nhiều người bàng hoàng, bởi hình ảnh một người mẹ, một Hoa hậu phu nhân từng được vinh danh giờ lại dính vào tội phạm ma túy.

Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga phạm tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ

Hoa hậu Tuyết Nga sinh năm 1961, tốt nghiệp Đại học Y dược TP HCM, đoạt giải Hoa hậu Quý bà thành đạt năm 2009.

Tiếp đó, năm 2012, bà tiếp tục đăng quang ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu 2012 tại Mỹ.

Tháng 4/2013, bà Nga bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đang là Tổng giám đốc công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh.

Tháng 7/2014, bà Nga bị tuyên án 15 năm tù đồng thời phải trả lại 3,1 triệu USD đã chiếm đoạt của khách hàng thông qua các dự án bất động sản "ma".

Bà Nga bị truy tố về tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ trong một vụ án liên quan đến tranh chấp đất đai. Dù từng là doanh nhân thành đạt, hình ảnh "quý bà thành đạt" của bà đã hoàn toàn sụp đổ sau vụ việc này.

Hồi chuông cảnh tỉnh

Việc các người đẹp từng được tung hô vì sắc vóc, tài năng và đại diện cho vẻ đẹp Việt Nam lại bị vướng vào vòng lao lý không chỉ là nỗi buồn cho cá nhân họ mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho xã hội. Trong thế giới giải trí đầy cám dỗ, ánh đèn sân khấu luôn rực rỡ nhưng cũng dễ khiến người ta quên đi ranh giới đúng sai, pháp luật và đạo đức.

Thành công trong một cuộc thi sắc đẹp không đồng nghĩa với việc người đó miễn nhiễm với những cạm bẫy đời thường. Trái lại, danh tiếng có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu người sở hữu nó không biết cách giữ gìn và sống đúng mực. Một hoa hậu không chỉ đẹp ở vẻ ngoài mà còn cần có nội lực, đạo đức và bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ, giữ gìn hình ảnh cá nhân – điều quan trọng hơn cả chiếc vương miện.