Trước thông tin Xoài Non và Xemesis rời khỏi Bơ Bán Bò, dân mạng vẫn không ngừng tranh cãi về chất lượng và dịch vụ

Vừa qua, thông tin về việc vợ chồng Xoài Non - Xemesis ngừng hợp tác với thương hiệu Bơ Bán Bò đã khiến dân mạng không ngừng xôn xao. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Xoà Non đã đưa ra thông báo về việc vợ chồng cô rút cổ phần khỏi thương hiệu này. Trên video của Xemesis, anh cũng chia sẻ lý do anh và vợ chia tay quán ăn do mình đồng sở hữu là vì bất đồng cổ đông, không có tiếng nói chung giữa các cổ đông của Bơ Bán Bò.

Xoài Non thông báo về việc vợ chồng cô rút khỏi Bơ Bán Bò (Ảnh chụp màn hình)

Xoài Non và Xemesis đã đồng hành cùng Bơ Bán Bò từ những ngày đầu tiên (Nguồn: Facebook nhân vật)

Trước thông tin này, nhiều cư dân mạng tỏ ra rất tiếc nuối, gửi lời cảm ơn đến vợ chồng Xoài Non vì đã đồng hành cùng Bơ Bán Bò trong suốt thời gian vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng vẫn có những tranh cãi, người khen, kẻ chê về chất lượng, dịch vụ cũng như giá cả tại các chi nhánh Bơ Bán Bò.

Trong khi có những người khen đồ ăn ngon, dịch vụ tốt thì có những ý kiến cho rằng giá cả ở đây hơi đắt, lượng đồ ăn ít so với giá tiền bỏ ra.

Các bình luận trái chiều của cư dân mạng khi trải nghiệm tại Bơ Bán Bò (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, cũng đã không ít lần, cư dân mạng có những ý kiến trái chiều về giá cả, chất lượng của các chi nhánh Bơ Bán Bò tại Hà Nội và TP.HCM. Dù vậy, vẫn không thể phủ nhận về độ hot của thương hiệu này.