Trước thời khắc lịch sử, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm và kiểm tra đại dự án 16 tỷ USD hàng đầu Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

TTXVN đưa tin, sáng ngày 13/11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã trực tiếp kiểm tra tiến độ tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, công trình biểu tượng của quốc gia.

Tại công trường, Tổng Bí thư Tô Lâm đã biểu dương tinh thần nỗ lực của các đơn vị thi công, đồng thời thân mật thăm hỏi, động viên và trao quà cho cán bộ, công nhân viên của các nhà thầu.

Tổng Bí thư cũng kiểm tra trực tiếp các hạng mục trọng điểm như nhà ga hành khách và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đồng thời ghi nhận tiến độ hoàn thiện Giai đoạn 1, bước chuẩn bị quan trọng cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên dự kiến vào 19/12/2025.

Toàn bộ công trường đang vào giai đoạn gấp rút, với nỗ lực không ngừng của các nhà thầu để đảm bảo an toàn, tiến độ và chất lượng thi công, đưa Long Thành sớm trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại bậc nhất khu vực, biểu tượng của trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương kiểm tra tiến độ thi công tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành sáng ngày 13/11. Ảnh: VINACONEX

Tổng Bí thư cùng Đoàn công tác Trung ương kiểm tra các hạng mục trọng điểm như Nhà ga hành khách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khu bay của Dự án Long Thành. Ảnh: VINACONEX

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với đại diện các nhà thầu về công tác triển khai dự án. Ảnh: VINACONEX

Trong chuyến kiểm tra, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn, chất lượng và tiến độ công trình. Ảnh: VINACONEX

Tổng Bí thư Tô Lâm thân mật thăm hỏi, động viên và trao quà cho cán bộ, công nhân viên các nhà thầu đang trực tiếp thi công tại công trường. Ảnh: VINACONEX

Đếm ngược đến thời khắc lịch sử của siêu dự án 16 tỷ USD

Tính đến đầu tháng 11, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã huy động gần 14.000 kỹ sư, công nhân, chuyên gia cùng hơn 3.000 thiết bị hiện đại. Dù thời tiết mưa lớn kéo dài, các nhà thầu vẫn linh hoạt điều chỉnh biện pháp thi công, tranh thủ từng giờ nắng để bù tiến độ.

Đến nay, trong tổng số 15 gói thầu chính thì có 3 gói đã hoàn thành, 12 gói còn lại đang được triển khai với cường độ cao, nhiều gói rút ngắn tiến độ từ 3 - 5 tháng so với kế hoạch.

Trong đó, gói thầu 4.6 (đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay) đã cơ bản hoàn thành, vượt tiến độ ba tháng; gói 5.10 (nhà ga hành khách) đã hoàn tất phần mái và đang gấp rút hoàn thiện nội thất, cảnh quan, hướng tới mục tiêu sẵn sàng cho lễ khánh thành - thời khắc lịch sử vào ngày 19/12.

Gói 4.8 tuyến kỹ thuật và giao thông nội cảng hoàn thiện những tuyến ưu tiên, cầu cạn, trạm điện bàn giao dần từ tháng 10/2025; Gói 6.12 tuyến giao thông kết nối T1/T2, tuyến 1 đã thông xe kỹ thuật, gói thầu dự kiến hoàn tất trong tháng 11/2025. Các gói còn lại như hệ thống nhiên liệu, nhà để xe, nhà ga hàng hóa, xử lý nước thải… đều rút ngắn tiến độ, theo sát mốc khai thác năm 2026.

Tọa lạc tại xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai), cách trung tâm TP.HCM khoảng 40 km về phía Đông, sân bay Long Thành được kỳ vọng trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại bậc nhất khu vực, góp phần nâng cao năng lực trung chuyển quốc tế và giảm tải áp lực cho sân bay Tân Sơn Nhất vốn đang quá tải.Công trình này có tổng vốn đầu tư hơn 16 tỷ USD. Dự án được chia làm 3 giai đoạn, bao gồm giai đoạn 1 dự kiến khai thác vào năm 2026, với vốn đầu tư 5,45 tỷ USD, đạt công suất 25 triệu lượt khách/năm.

Với mã định danh ICAO là VVLT và mã IATA là LTH, sân bay được xây dựng ở độ cao 60 m so với mực nước biển, sở hữu hai đường cất - hạ cánh song song (05R/23L và 05L/23R) đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Cơ sở hạ tầng hiện đại này là nền tảng quan trọng để Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hành khách và hàng hóa của khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Sân bay Long Thành, với quy mô và thiết kế mang tầm vóc quốc tế, thể hiện quyết tâm đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối trong kỷ nguyên mới của giao thông hàng không toàn cầu. Nước ta đã sẵn sàng tham gia vào mạng lưới vận tải hàng không quốc tế không chỉ với vai trò “điểm đến” mà còn là “trung tâm trung chuyển” của khu vực.

Dự án sân bay Long Thành không chỉ phục vụ cho ngành hàng không mà còn mở ra cánh cửa mới cho thương mại, logistics, đầu tư và du lịch. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sân bay Long Thành là “tấm danh thiếp” quốc gia – khẳng định vị thế, uy tín và khát vọng của Việt Nam trên trường quốc tế.