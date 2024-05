Trước thềm khai trương quán ốc, Xemesis liên tục quảng bá trong khi Xoài Non lại có động thái rất lạ

Sau khi rút khỏi thương hiệu Bơ Bán Bò đã gắn liền với tên tuổi của 2 vợ chồng Xemesis - Xoài Non trước đó thì vừa mới đây, Xemesis bất ngờ thông báo ra mắt thương hiệu quán ăn mới. Lần này, nam streamer sẽ chuyển sang bán các món ốc với tên thương hiệu là Mợ Mê Ốc.

Khi được Xemesis giới thiệu vào cuối tháng 4/2024, cái tên Mợ Mê Ốc này lại khiến cư dân mạng liên tưởng đến Xoài Non, phải chăng "mợ" ở đây được xây dựng bởi hình tượng Xoài Non? Ấy thế nhưng cũng ngay sau đó, dân mạng lại phát hiện ra rất nhiều điểm khác lạ. Trong khi Xemesis liên tục đăng tải các nội dung giới thiệu và quảng bá cho thương hiệu mới thì Xoài Non lại... không hề nhắc gì đến.

Đặc biệt, trên kênh TikTok của Xemesis, anh cũng đăng tải video giới thiệu rất chi tiết tới quán ốc sắp khai trương của mình. Nam streamer không quên giới thiệu tới mọi người những món ăn đặc sắc nên thử tại quán ốc này. Được biết, sau một thời gian chạy thử thì tối nay 31/5, quán Mợ Mê Ốc sẽ chính thức khai trương.

Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện ra một điều khá lạ là trong khi Xemesis liên tục lên các bài đăng giới thiệu quán ăn mới sắp khai trương thì Xoài Non tuyệt nhiên không nhắc gì tới Mợ Mê Ốc. Trên các nền tảng mạng xã hội, Xoài Non chỉ đăng tải các bài đăng về những cảm xúc cá nhân, công việc, các hình ảnh đi du lịch... Không có bất kì bài đăng nào nhắc tới thương hiệu Mợ Mê Ốc hay ông xã Xemesis trong thời gian gần đây.

Trước đó, Xoài Non liên tục đồng hành cùng chồng trong những lần khai trương quán mới, chi nhánh mới của các thương hiệu cơm tấm Sà Bì Chưởng, Bơ Bán Bò... Bởi vậy, động thái lạ của cô trong thời gian Xemesis sắp ra mắt thương hiệu ăn uống mới này khiến cho các cư dân mạng vừa tò mò, vừa lo lắng.