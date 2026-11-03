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Trước những biểu hiện bất thường của vợ, tôi lo lắng tột độ nhưng góp ý thì vợ lại cười khẩy bảo tôi "đừng vô lý nữa"

Thanh Uyên
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Tôi luôn có cảm giác bất an khó giải thích.

Tôi không phản đối chuyện phụ nữ làm đẹp, ăn mặc có gu hay muốn thể hiện cá tính riêng. Nhưng thú thật, tôi không thoải mái với cách ăn mặc quá sexy của vợ mình, nhất là khi cô ấy đi làm mỗi ngày trong những bộ đồ khiến người khác khó tránh khỏi việc chú ý.

Vợ tôi làm thiết kế, năm nay gần 30 tuổi, tính tình khá phóng khoáng và rất thích thời trang. Từ ngày yêu nhau, tôi đã biết cô ấy chuộng phong cách gợi cảm. Khi đi chơi, cô ấy thường mặc váy ngắn, áo hai dây hoặc những bộ đồ ôm sát cơ thể. Lúc đó tôi không quá để tâm, thậm chí đôi khi còn thấy vợ mình xinh đẹp, biết chăm chút ngoại hình. Nhưng sau khi kết hôn, thấy ngày nào cô ấy cũng ăn mặc như vậy để đi làm, tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Có hôm vợ mặc chiếc áo trễ vai, phần cổ khoét khá sâu, kết hợp với chân váy ngắn. Hôm khác lại là áo croptop hở gần hết vòng eo. Tôi góp ý thì cô ấy chỉ cười, cho rằng tôi cổ hủ. Cô ấy nói môi trường làm việc của mình toàn người trẻ, đồng nghiệp nam nữ đều ăn mặc cá tính, chẳng ai đánh giá người khác qua chuyện hở hay kín. Hơn nữa, làm sáng tạo thì phải có phong cách riêng, không thể ngày nào cũng đóng bộ như dân văn phòng được.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi hiểu công việc của vợ cần sự tự do, nhưng tự do đâu có nghĩa là phải mặc càng hở càng tốt. Điều khiến tôi khó chịu hơn là những lúc hai vợ chồng đi cùng nhau, tôi nhận thấy không ít ánh mắt đàn ông nhìn vợ mình. Có người còn chủ động bắt chuyện, khen cô ấy có gu ăn mặc. Vợ tôi cũng khá thoải mái đón nhận những lời khen ấy, đôi khi còn cười nói rất vui vẻ.

Tôi không cho rằng cứ ăn mặc sexy là không đứng đắn, càng không muốn biến mình thành người chồng thích kiểm soát vợ. Nhưng có những lúc nhìn cách cô ấy vô tư tạo dáng, trò chuyện với đồng nghiệp nam, tôi lại có cảm giác bất an khó giải thích. Tôi từng nghĩ phụ nữ đã có gia đình sẽ tự biết điều chỉnh một chút trong cách ăn mặc và giao tiếp, nhưng có lẽ đó chỉ là quan niệm của riêng tôi.

Chúng tôi đã vài lần tranh luận về chuyện này. Vợ nói cô ấy không thể thay đổi bản thân chỉ để chồng cảm thấy yên tâm. Còn tôi thì không muốn mỗi lần nhìn vợ bước ra khỏi nhà lại phải tự nhủ rằng mình đang suy nghĩ quá nhiều. Tôi không biết mình đang ghen tuông vô lý, hay thực sự giữa hai vợ chồng đang có sự khác biệt quá lớn về quan niệm sống, thiếu sự tin tưởng?

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Tags

ăn mặc sexy

thiết kế

thời trang

giao tiếp

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