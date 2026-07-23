Trước khi vô địch Euro và World Cup, Yamal từng nếm "trái đắng" trước tuyển trẻ Thái Lan thế nào?

Yamal từng có trải nghiệm đối đầu với đối thủ đến từ Thái Lan.

Ở tuổi 19, Lamine Yamal đã cùng đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang tại Euro và World Cup. Chân sút thuộc biên chế CLB Barcelona được đánh giá sẽ trở thành người tiếp bước vị trí của Messi và Ronaldo trong thế giới bóng đá.

Nhưng ít ai biết, Yamal từng nếm "trái đắng" khi cùng U12 Barcelona du đấu châu Á vào năm 2019. Khi đó, U12 Barcelona tham dự giải đấu bóng đá trẻ quốc tế tại Nhật Bản mang tên U12 Junior Soccer World Challenge. Giải đấu quy tụ 32 đội bóng thuộc độ tuổi U12 đến từ khắp nơi trên thế giới.

Yamal khi còn khoác áo U12 Barcelona

Tại vòng bảng, Yamal ghi được 1 bàn thắng và góp phần đưa U12 Barcelona giành suất vào vòng 1/8. Nhưng tới vòng 1/8, Yamal "tịt ngòi" và U12 Barcelona để thua 0-1 trước U12 Thái Lan. Người ghi bàn cho U12 Thái Lan là Wichan Inaram.

Trong đội hình U12 Barcelona tham dự giải đấu năm đó ngoài Yamal còn có một cầu thủ sau này vô địch World Cup 2026 là Pau Cubarsi. Có thế nói, nhờ công nghệ đào tạo độc đáo và hiện đại bậc nhất thế giới, học viện La Masia gần như khóa nào cũng cho ra lò những ngôi sao tương lai.

Về phần Wichan Inaram, anh vẫn đang nỗ lực để tìm chỗ đứng trong đấu trường chuyên nghiệp. Trung vệ sinh năm 2007 đã có 3 trận sân tại Thai League và thường xuyên được triệu tập lên đội U23 Thái Lan. Cầu thủ cao 1m86 từng ngồi dự bị ở trận chung kết SEA Games 33, nơi U23 Thái Lan để thua ngược 2-3 và phải chứng kiến U23 Việt Nam giành HCV ngay tại SVĐ Rajamangala.