Giải Đông Nam Á: Indonesia vô địch sau mưa bàn thắng, Campuchia trượt vé đầy nghiệt ngã

Indonesia có lần thứ hai vô địch.

Vòng loại AFF Cup nữ 2027 đã chính thức khép lại. Ở trận chung kết, đội tuyển nữ Indonesia thể hiện sức mạnh vượt trội với chiến thắng 5-0 trước tuyển Lào. Điểm nhấn trong chiến thắng của đội bóng xứ Vạn đảo là màn trình diễn đến từ các cầu thủ nhập tịch.

Người mở tỉ số cho Indonesia là Sydney Hopper - chân sút sinh ra tại Mỹ. 4 bàn thắng còn lại được ghi bởi 4 cầu trưởng thành trong môi trường bóng đá Hà Lan bao gồm: Isabelle Nottet, Estella Loupatty, Felicia de Zeeuw và Emily Nahon. Với dàn nhập tịch hùng hậu, Indonesia đặt tham vọng trở thành thế lực trong làng bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á.

Trong trận tranh hạng ba, tuyển Campuchia để thua trước Singapore trong loạt đá luân lưu 11m sau khi 2 hòa 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức. Đội bóng xứ Angkor đã có thời điểm rất gần chiến thắng khi dẫn 2-1 ở loạt "đấu súng", nhưng cuối cùng họ lại thua ngược với tỉ số 3-4.

Đội tuyển nữ Campuchia (áo xanh) để thua trước Singapore

Với những kết quả trên, 3 đội Indonesia, Lào và Singapore giành vé tham dự AFF Cup nữ 2027. Đây cũng là lần thứ hai đội tuyển nữ Indonesia vô địch vòng loại.

Vòng loại AFF Cup nữ 2027 được tổ chức dưới dạng một giải đấu mini mang tên AFF Women's Cup 2026 với 6 đội tham dự. Bảng A gồm: Malaysia, Singapore, Lào. Bảng B gồm: Indonesia, Timor Leste và Campuchia.

5 đội tuyển đã vào thẳng AFF Cup nữ 2027 mà không cần tham dự vòng loại là Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Philippines và U23 nữ Australia.