Chỉ ít ngày trước khi thông báo mắc ung thư máu ở tuổi 31, Hậu Hoàng từng khiến khán giả xúc động khi bí mật tổ chức đám cưới kỷ niệm 35 năm ngày cưới cho bố mẹ.

Món quà đặc biệt xuất phát từ câu chuyện tiếc nuối của mẹ, người kết hôn năm 19 tuổi nhưng chưa một lần được khoác lên mình chiếc váy cô dâu.

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Trong tập cuối chương trình Dấu chân tình thân phát sóng ngày 15/11, Hậu Hoàng tiết lộ mẹ cô từng lập gia đình trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn. Vì điều kiện kinh tế, bà chưa có cơ hội mặc váy cưới trong ngày trọng đại. Đây cũng là điều khiến mẹ nữ YouTuber tiếc nuối suốt nhiều năm.

Biết được câu chuyện này, Hậu Hoàng âm thầm bàn bạc với ê-kíp để chuẩn bị một lễ cưới bất ngờ dành tặng bố mẹ. Địa điểm được lựa chọn là căn nhà cũ của gia đình, nơi không gian được trang trí theo phong cách đám cưới những năm 1990 với cổng kết lá, nơ ruy băng, rèm hồng và phông đỏ.

Hậu Hoàng âm thầm bàn bạc với ê-kíp để chuẩn bị một lễ cưới bất ngờ dành tặng bố mẹ. Ảnh: FBNV.

Để giữ bí mật, mẹ Hậu Hoàng được đưa đến một địa điểm khác với lý do thực hiện bộ ảnh tại ruộng ngô. Trong lúc đó, nữ YouTuber cùng mọi người tất bật chuẩn bị cho buổi lễ. Khi mọi thứ hoàn tất, cô trực tiếp đến gặp mẹ, cài chiếc nơ cưới lên tóc bà và thuyết phục mẹ mặc bộ váy trắng đã chuẩn bị sẵn.

Khoảnh khắc bố Hậu Hoàng xuất hiện với bó hoa trên tay khiến mẹ cô không khỏi bất ngờ. Sau 35 năm chung sống, hai người có dịp tái hiện ngày trọng đại. Người bố chở vợ bằng xe máy trở về nhà, nơi người thân, bạn bè và hàng xóm đã có mặt để chúc mừng.

Đặc biệt, diễn viên Diệu Nhi cũng bất ngờ xuất hiện với vai trò MC kiêm ca sĩ khách mời. Nữ diễn viên nhiều lần nghẹn ngào khi dẫn dắt buổi lễ, đồng thời cùng Hậu Hoàng biểu diễn văn nghệ tặng bố mẹ.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là tiết mục Con cò bé bé do Hậu Hoàng và bố biểu diễn. Đây từng là bài hát giúp cô giành giải Nhất tại hội thi "Những công dân tí hon" khi mới 4 tuổi. Khi ấy, mẹ cô đã bỏ lỡ phần trình diễn của con gái và luôn cảm thấy áy náy. Sau nhiều năm, Hậu Hoàng quyết định tái hiện tiết mục như một món quà đặc biệt dành tặng mẹ.

Hậu Hoàng cũng tái hiện lại hình ảnh thuở bé của chính mình.

Chứng kiến những điều chồng và con gái âm thầm chuẩn bị, mẹ Hậu Hoàng không giấu được xúc động. Buổi lễ không chỉ giúp bà thực hiện ước mơ mặc váy cưới còn dang dở mà còn là dịp để cả gia đình cùng nhìn lại hành trình 35 năm gắn bó.

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô tốt nghiệp Học viện Tài chính, từng có thời gian làm công việc văn phòng trước khi quyết định theo đuổi đam mê nghệ thuật và sáng tạo nội dung.

Năm 2017, Hậu Hoàng xây dựng kênh YouTube cá nhân và nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng với loạt video nhạc chế hài hước, khai thác những tình huống gần gũi trong đời sống. Không xuất thân từ môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, cô chinh phục khán giả bằng khả năng sáng tạo, biểu cảm duyên dáng và cách kể chuyện dí dỏm.

Những sản phẩm như Chị em cây khế, Sức mạnh của sao đỏ, Tuổi thơ tôi, Cây tre trăm đốt hay Chuyện shipper thu hút hàng chục triệu, thậm chí gần 300 triệu lượt xem. Sau gần một thập kỷ hoạt động, Hậu Hoàng sở hữu kênh YouTube với hơn 8 triệu người đăng ký, trở thành một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật tại Việt Nam.

Trong Sao nhập ngũ 2020, Hậu Hoàng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Năm 2020, cô tham gia chương trình Sao nhập ngũ cùng Hòa Minzy, Diệu Nhi, Nam Thư, Khánh Vân và Kỳ Duyên. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, hoạt bát, hài hước nhưng không ngại thử thách trong môi trường quân đội giúp Hậu Hoàng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Năm 2024, nữ YouTuber tiếp tục thử sức tại Chị đẹp đạp gió. Đây được xem là bước đi giúp cô bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá khả năng ca hát, vũ đạo và trình diễn sân khấu. Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp, Hậu Hoàng vẫn gây ấn tượng với năng lượng biểu diễn và sự tiến bộ qua từng vòng thi.

Đầu năm 2025, cô cùng Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến thành lập nhóm nhạc XYNTRA, ra mắt MV Quăng hết đi do nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác. Cùng năm, cô tiếp tục kết hợp với MisThy trong MV Dỗiii, đồng thời tham gia các hoạt động biểu diễn, giao lưu với người hâm mộ.

Ngoài ra, Hậu Hoàng còn góp mặt trong Running Man Vietnam và trở lại Sao nhập ngũ sau 5 năm. Tháng 5/2026, cô tiếp tục xuất hiện tại concert Sao nhập ngũ – Tuổi đôi mươi ở Hà Nội, biểu diễn trước đông đảo khán giả.

Hậu Hoàng thông báo mắc ung thư máu ở tuổi 31

Tối 26/11, Hậu Hoàng bất ngờ chia sẻ thông tin mắc ung thư máu trên trang cá nhân. Nữ YouTuber đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh, truyền dịch và xuất hiện nhiều vết bầm tím ở tay, chân.

Trong bài viết, cô thừa nhận bản thân suy sụp khi nghe bác sĩ thông báo kết quả chẩn đoán. Người vốn được biết đến với hình ảnh vui vẻ, tích cực và tràn đầy năng lượng cũng không tránh khỏi cảm giác hoang mang, sợ hãi trước biến cố sức khỏe.

Hậu Hoàng cho biết cô mới phát hiện bệnh cách đây hai ngày. Những ngày qua, nữ YouTuber đã khóc rất nhiều, ngay cả khi ngồi viết bài thông báo tình trạng sức khỏe với khán giả.

Cô bày tỏ mong muốn mọi người tiếp tục ở bên, đồng hành và truyền động lực trong chặng đường sắp tới. Chia sẻ của Hậu Hoàng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Nhiều nghệ sĩ như Hòa Minzy, Dương Hoàng Yến, Hari Won, Tiến Luật, Trang Pháp... gửi lời động viên. Trong đó, ca sĩ Dương Hoàng Yến còn đến bệnh viện thăm người em thân thiết.

Bên cạnh những đồng nghiệp, nhiều khán giả cũng gửi lời động viên cô chuyên tâm điều trị bệnh và đón chờ kết quả khả quan hơn trong thời gian tới.

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