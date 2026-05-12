Trước khi sát hại vợ cũ, nghi phạm đăng dòng trạng thái tuyệt vọng, "không muốn vợ là của ai"

Vào khoảng 22h10' tối ngày 11/5, người dân cùng chính quyền địa phương phát hiện chị Cao T.S. (31 tuổi, trú tại bản Yên Hợp, xã Kim Phú, Quảng Trị) tử vong bất thường trên giường tại nhà riêng, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án, đồng thời phối hợp với Công an xã Kim Phú, lực lượng quân sự và chính quyền địa phương truy bắt nghi phạm. Trước đó, Đinh X.T. (29 tuổi, trú tại thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú) là chồng cũ chị S. được cho là có mặt tại hiện trường và là nghi phạm.

Hiện cơ quan chức năng đang tập trung truy tìm người này để phục vụ công tác điều tra. Được biết, nạn nhân và chồng cũ có với nhau 4 người con. Theo thông tin từ người dân địa phương, thời điểm phát hiện vụ việc có 2 cháu nhỏ cùng nằm trên giường với mẹ, tinh thần hoảng loạn nhưng không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ lãnh đạo xã Kim Phú, nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định do mâu thuẫn tình cảm.

Lực lượng chức năng huy động hàng chục người truy bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng. (Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ)

Tiền Phong thông tin trước thời điểm xảy ra vụ việc, tài khoản Facebook mang tên “Tùng Đx”, được cho là của ông T., đã đăng tải dòng trạng thái gây chú ý. Dòng trạng thái thể hiện sự tuyệt vọng, mở đầu là lời xin lỗi cha mẹ, người thân rồi nhắc nhiều đến chuyện tình cảm với vợ cũ.

Người viết cho rằng bản thân “quá yêu vợ”, “không muốn vợ là của ai cả”, đồng thời nhắn gửi: “Tạm biệt người anh yêu trong vòng 12 năm qua… tuy mình không sinh cùng ngày cùng giờ nhưng mà mình chết với nhau cùng ngày”.

Nội dung bài đăng hiện đang được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận địa phương.