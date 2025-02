Trước khi qua đời vì bệnh cúm, Từ Hy Viên có tiền sử bệnh động kinh và nhiều lần hôn mê

Sáng nay 3/2 (đúng mùng 6 Tết), truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đăng tải thông tin sốc về việc Từ Hy Viên không may qua đời sau khi mắc bệnh cúm trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Nhật Bản.

Phía đại diện của Từ Hy Đệ - em gái Từ Hy Viên đã chính thức lên tiếng xác nhận thông tin này.

Hiện tại, trên BXH từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo đều liên quan tới Từ Hy Viên và sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên sau khi mắc bệnh cúm trong chuyến du lịch Nhật Bản cùng cả gia đình.

Một trong những từ khóa đang được tìm kiếm nhiều hiện nay chính là tiền sử bệnh tình của Từ Hy Viên trước khi qua đời.

Từ Hy Viên có tiền sử bệnh động kinh sau khi sinh con

Cụ thể, trên dòng từ khóa xuất hiên tiêu đề với nội dung: "Từ Hy Viên phải nhập viện nhiều lần do lên cơn động kinh và hôn mê".

Được biết, sau khi sinh con trai, Từ Hy Viên thường bị động kinh. Cô từng sảy thai 2 lần và từng suýt chết trên bàn phẫu thuật sau khi rơi vào tình trạng hôn mê khi sinh nở. Năm 2017, Từ Hy Viên từng ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu do bệnh tim, lên cơn co giật do động kinh.

Vào năm 2018, truyền thông xứ Đài (Trung Quốc) từng đưa tin về việc Từ Hy Viên bị lên cơn động kinh và phải nhập viện điều trị. Trả lời phỏng vấn truyền thông, mẹ Từ Hy Viên thừa nhận con gái bị động kinh tái phát khiến gia đình hết sức lo lắng.