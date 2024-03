Trước khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, Australia đã rót hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam, địa phương nào được đầu tư nhiều nhất?

Theo đó, Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước sâu rộng, thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực, như chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, tài nguyên, bao gồm các chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thương mại đầu tư, nông nghiệp, quốc phòng, giáo dục, đào tạo…

Ngoài ra còn có thêm một số trụ cột về hợp tác chống biến đổi khí hậu, môi trường và hợp tác về năng lượng, khi cả Australia và Việt Nam đều có cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Hai bên cũng thiết lập cơ chế đối thoại thường niên giữa các bộ trưởng về thương mại; thỏa thuận tăng cường giám sát tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường biển; đưa chuyển đổi số, hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thành một trụ cột mới trong mối quan hệ hai nước.

Không chỉ vậy, hai bên đã trao đổi, nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; lao động, việc làm; đồng thời thảo luận về tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác để bảo vệ và thúc đẩy an ninh ổn định trong khu vực, trong đó nhất trí một thỏa thuận đối tác về gìn giữ hòa bình; đồng thời nâng tầm đối thoại về an ninh giữa Việt Nam và Australia lên cấp bộ trưởng.

Tại buổi họp báo sau hôị đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định khuôn khổ quan hệ mới này sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Australia, đáp ứng nguyện vọng chung của nhân dân hai nước. Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để thực hiện 6 phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.

Cụ thế, 6 phương hướng gồm: Tin cậy chính trị, ngoại giao cao hơn; Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư bao trùm, thực chất, hiệu quả hơn; Thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh mạnh mẽ hơn; Hợp tác văn hoá, giáo dục đào tạo, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn diện, sâu sắc hơn; Giao lưu nhân dân, kết nối giữa các thế hệ rộng mở, chân thành hơn; Hiểu nhau, thông cảm và chia sẻ nhiều hơn về an ninh - quốc phòng, hướng tới hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Australia đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), hiện các doanh nghiệp Australia đã đầu tư vào Việt Nam 631 dự án, với tổng vốn đăng ký 2,04 tỷ USD.

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, đầu tư của doanh nghiệp Australia tập trung vào 18 ngành, lĩnh vực tại Việt Nam. Trong đó, dẫn đầu là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 133 dự án, có tổng vốn đăng ký 954,7 triệu USD. Dịch vụ lưu trú và ăn uống đứng thứ 2 với 31 dự án, tổng vốn đăng ký 154,32 triệu USD. Xếp thứ 3 là lĩnh vực nông-lâm nghiệp và thủy sản với 25 dự án và tổng vốn đăng ký 120,04 triệu USD.

Xét theo địa bàn đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, Australia đã đầu tư vào 45 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Cụ thể, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dẫn đầu với 16 dự án, có tổng vốn đăng ký lên tới 392,21 triệu USD; TPHCM đứng thứ 2 với 309 dự án, có tổng vốn đăng ký 231,12 triệu USD; Hà Nội đứng thứ 3 với 123 dự án, có tổng vốn đăng ký 209,63 triệu USD.

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia và thăm chính thức Australia đang diễn ra, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác của Bộ đã làm việc với một số đối tác, doanh nghiệp để thúc đẩy đầu tư giữa Việt Nam-Australia, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Trong lĩnh vực thương mại, trong năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 101 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm 2021; đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Australia vào ASEAN đạt hơn 2 tỷ USD, tăng gấp 6,5 lần so với năm 2021, gần đạt mức trước đại dịch COVID-19.

Sang đến tháng 1/2024, theo số liệu Thương vụ Việt Nam tại Australia tổng hợp được từ thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại hàng hoá giữa Việt Nam và Australia trong tháng 1/2024 đạt 1,25 tỷ USD, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm 2023 (872 triệu USD) và tăng 10,6% so với tháng 12/2023 (1,13 tỷ USD).

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1/2024 đạt 521,9 triệu USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2023 (381,1 triệu USD) và tăng 31,1% so với tháng 12/2023 (398 triệu USD). Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 1/2024 đạt 729 triệu USD, tăng 48,4% so với cùng kỳ năm 2023 (491,4 triệu USD) và tăng nhẹ 0,3% so với tháng 12/2023 (727 triệu USD).