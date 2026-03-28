Trước khi gây tranh cãi vì "Tây hóa", Huyền 2K4 từng "xinh như mộng" cỡ này

Là một trong những gương mặt KOL trẻ nổi bật trên mạng xã hội, Huyền 2K4 từng ghi dấu ấn nhờ nhan sắc trong trẻo, nhẹ nhàng đúng chuẩn “nàng thơ” thế hệ mới. Thế nhưng, sự xuất hiện gần đây của cô tại một sự kiện thời trang quốc tế lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng với nhiều ý kiến trái chiều, chủ yếu xoay quanh phong cách ngày càng “Tây hóa”.

Huyền 2k4 gây tranh cãi tại một sự kiện thời trang quốc tế với vẻ ngoài "Tây hóa"

Trong lần xuất hiện này, Huyền 2K4 lựa chọn một set đồ ôm sát tông trắng gồm áo trễ vai cổ vuông kết hợp chân váy mini đồng điệu, khéo léo tôn lên đường cong cơ thể. Kiểu tóc bob ngắn uốn nhẹ ôm mặt mang đến diện mạo sắc sảo, trưởng thành hơn.

Tuy nhiên, tổng thể lại bị đánh giá là thiếu sự hài hòa. Nhiều ý kiến cho rằng việc lựa chọn thiết kế quá ôm sát, đặc biệt là phần vòng một bị “o ép” quá mức, đã khiến tổng thể trở nên nặng nề và kém thanh thoát.

Huyền 2k4 thay đổi ngoại hình rõ rệt sau khi sinh con

Có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh về sự thay đổi này của hot girl gen Z

Trước đây, Huyền 2K4 từng khiến dân mạng “tan chảy” với vẻ đẹp tự nhiên và trong sáng. Cô thường xuất hiện với lớp trang điểm nhẹ nhàng, tôn làn da mịn màng cùng những đường nét thanh tú. Mái tóc dài suôn mượt hoặc uốn xoăn nhẹ giúp gương mặt cô thêm phần dịu dàng, nữ tính. Phong cách thời trang khi đó cũng thiên về sự tối giản, trẻ trung và ưu tiên các thiết kế tôn dáng nhưng không phô trương.

Trước đây, Huyền 2K4 từng khiến dân mạng “tan chảy” với vẻ đẹp tự nhiên và trong sáng

Đặc biệt, gương mặt nhỏ nhắn với sống mũi thanh, đôi mắt to tròn và nụ cười tươi tắn từng là “vũ khí” giúp Huyền 2K4 ghi điểm tuyệt đối. Nhiều bức ảnh đời thường của cô nàng khi chưa theo đuổi phong cách gợi cảm từng nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích nhờ vẻ đẹp gần gũi, dễ tạo thiện cảm.

Gương mặt nhỏ nhắn với sống mũi thanh, đôi mắt to tròn và nụ cười tươi tắn từng là “vũ khí” giúp Huyền 2K4 ghi điểm tuyệt đối

Mái tóc dài suôn mượt hoặc uốn xoăn nhẹ giúp gương mặt cô thêm phần dịu dàng, nữ tính

Cô thường xuất hiện với lớp trang điểm nhẹ nhàng, tôn làn da mịn màng cùng những đường nét thanh tú

Nhiều bức ảnh đời thường của cô nàng khi chưa theo đuổi phong cách gợi cảm từng nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích

Hình ảnh vừa gợi cảm vừa thanh thuần là điểm cộng lớn của Huyền 2k4 trước đây

Chính sự khác biệt rõ rệt giữa hình ảnh “nàng thơ” ngày trước và phong cách hiện tại đã khiến công chúng không khỏi tiếc nuối. Nhiều người cho rằng Huyền 2K4 phù hợp hơn với vẻ đẹp tự nhiên, thanh thoát thay vì chạy theo hình ảnh gợi cảm và sắc sảo chưa thực sự phù hợp với tỉ lệ cơ thể.

Sự khác biệt rõ rệt giữa hình ảnh “nàng thơ” ngày trước và phong cách hiện tại đã khiến công chúng không khỏi tiếc nuối

Dẫu vậy, hành trình định hình phong cách luôn cần thời gian và thử nghiệm. Những góp ý từ cộng đồng có thể là cơ hội để Huyền 2K4 nhìn lại và tìm ra hướng đi phù hợp hơn, giúp cô tỏa sáng đúng với lợi thế vốn có của mình.