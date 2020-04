Trước khi gây bão mạng, 'BTV mặn nhất VTV' từng có loạt phát ngôn cà khịa đẳng cấp, nổi nhất là câu 'chó mèo không khai báo gian dối'

Chiếm sóng MXH trong ngày cuối tuần chính là màn "cà khịa" và đu trend cực mặn của BTV Việt Hoàng cũng ekip VTV24 . Nhà đài đã khiến dân tình vô cùng thích thú với một bản tin không những cập nhật nhanh chóng, đầy đủ, chính xác mà còn rất gần gũi, hài hước và bắt sóng được với cuộc sống của giới trẻ.

Bây giờ, VTV24 đã trở thành "vựa muối quốc dân" còn BTV Việt Hoàng thì dính luôn với biệt danh "BTV mặn nhất VTV" rồi!

Từ lâu, BTV Việt Hoàng đã luôn được khán giả yêu mến với phong cách châm biếm sâu cay và hóm hỉnh. Nhiều dân mạng khẳng định, những bản tin mùa dịch của "anh da nâu" (nickname của Việt Hoàng) đã khiến những ngày phải ở nhà hạn chế tiếp xúc xã hội trở nên vui vẻ hơn hẳn.

BTV Việt Hoàng với nhiều bản tin thú vị

Điểm qua sương sương là biết, Việt Hoàng có rất nhiều những bản tin thực sự rất "đi vào lòng người" với phong cách cà khịa đẳng cấp đã thành thương hiệu:

- "Chào 500 anh em nhá. Mình là Việt Hoàng. Hôm nay mình sẽ bóc phốt bất kì người nổi tiếng nào mà các bạn yêu cầu. Anh em muốn nghe thì thả tim và nhấn share cho mình đi. Chia sẻ đi, chia sẻ đi. Được 1000 share thì mình sẽ kể". (Review 2019: MXH và bệnh không biết mình là ai).

- "Nếu thực sự Covid-19 nguy hiểm đến mức chó mèo cũng có thể lây nhiễm thì hẳn là nhiều người sẽ bối rối rằng sẽ cách ly thế nào với thú nuôi của mình đây. Liệu có phải rửa tay hàng ngày và mua những loại rọ mõm kín hơn hay không. Chỉ biết chắc rằng, nếu có yêu cầu cách ly thì có mèo chắc chắn sẽ hợp tác bởi chúng không biết khai báo gian dối và chắc chắn là không biết livestream." (Chuyện cách ly: Người dại làm hại người khôn)

Cà khịa đỉnh cao: "Chó mèo thì không biết khai báo gian dối"

- "Hành động thông minh nhất của cô là không giấu đi cái dại dột của mình. Bởi nếu không có buổi livestream khoe chiến tích đó thì chính quyền địa phương sẽ chẳng thể nào biết được có những người từ vùng dịch về mà chưa được kiểm soát y tế. (Chuyện cách ly: Người dại làm hại người khôn)

- "Dĩ nhiên, việc sống trong khu cách ly không thể so sánh với việc sống tự do ở nhà hay thoải mái như là đi nghỉ dưỡng ở khách sạn. Nhưng hãy chấp nhận nó vì thực ra, những người phải chăm sóc bạn ở khu cách ly còn phải hi sinh hơn rất nhiều. Có chưa thoải mái về điều kiện vật chất thì cũng xin đừng nói lời cay đắng." (Chuyện cách ly: Người dại làm hại người khôn)

- Sau những chú chó ở Hong Kong (Trung Quốc), giờ đến lượt "cô" hổ Nadie ở New York cũng mắc COVID-19. Nếu phải đứng trước Nadie bạn sẽ sợ điều gì hơn: Sợ bị nó nhảy vào ăn thịt? Hay sợ nó sẽ ho khặc khặc vào mặt bạn? (Điểm Tuần: Hôm nay là thứ mấy?)

Việt Hoàng livestream với "500 anh em"

- "Sự khó kiềm chế và mất cảnh giác của không ít người trong vài ngày qua khiến tôi nhớ lại cảm giác đọc truyện "Nàng bạch tuyết" cho mấy đứa trẻ. Nàng cũng được yêu cầu là hãy chỉ ở nhà và đừng tiếp xúc với người lạ.

Nhưng rồi chỉ vì sự hấp dẫn của một chiếc lược, 1 cái dây lưng, 1 quả táo mà cô nàng liên tục đẩy mình vào hiểm cảnh. Dĩ nhiên là ở ngoài đời thì chẳng mấy ai may mắn mà 3 lần vượt qua cái chết như trong chuyện cổ tích đâu." (Điểm Tuần: Hôm nay là thứ mấy?)

Sắp tới, chắc chắn là Việt Hoàng và VTV24 sẽ đem đến rất nhiều bản tin chất lượng hơn nữa tới khán giả. Việc của chúng ta là lại tiếp tục lót dép hóng nhà đài "rải muối" thôi!