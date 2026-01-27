Trước khi cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết chính thức tái xuất, FLC đã công bố một thông tin đáng chú ý

Thông tin ông Trịnh Văn Quyết, người sáng lập Tập đoàn FLC bất ngờ xuất hiện tại buổi làm việc giữa FLC, Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam ngay lập tức thu hút sự chú ý của thị trường.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo FLC cho biết, Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược quan trọng trong định hướng phát triển dài hạn của Tập đoàn. Tại các quần thể nghỉ dưỡng FLC, du khách Hàn Quốc hiện là thị trường chủ đạo, chiếm vị thế thượng phong với hơn 50% tổng lượng khách quốc tế mỗi năm.

Ông Trịnh Văn Quyết, người sáng lập Tập đoàn FLC tái xuất.

Trong hơn 24 năm hình thành và phát triển, FLC đã xây dựng hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – sân golf – hàng không với quy mô lớn trên cả nước, sở hữu quỹ đất hơn 10.000 ha, hệ thống 10.000 phòng khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng, các sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế và Bamboo Airways – hãng hàng không nhiều năm liền dẫn đầu Việt Nam về tỷ lệ đúng giờ.

Đang bán hơn 750 căn NOXH, giá dự kiến 19 triệu đồng/m2 ở Quảng Ninh

Đáng chú ý, ở lĩnh vực bất động sản, chỉ ít ngày trước khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC công bố điểm chính thức tiếp nhận đăng ký mua dự án nhà ở xã hội GreenLife Apartment – thuộc phân khu GreenLife, KĐT FLC Tropical City Halong.

FLC đã bố trí điểm tiếp nhận đăng ký chính thức mua nhà ở xã hội GreenLife Apartment.

Khu nhà xã hội có diện tích khoảng 2 ha, gồm 4 tòa chung cư cao 9 tầng, một hầm và một tum, mật độ xây dựng 40%. Ngoài một tòa dành cho nhà ở thương mại, ba tòa còn lại bố trí 759 căn nhà xã hội, trong đó 80% để bán, còn lại cho thuê.

Đơn giá bán dự kiến 19 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa có kinh phí bảo trì). Với diện tích từ 35 đến 57 m2, người mua cần chi tổng 665 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.

Giá thuê một tháng tại dự án là 125.000 đồng mỗi m2, tương đương cả căn từ 4,4 đến 7,1 triệu đồng.

Chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ từ 28/1 đến 28/2/2026. Thời điểm bàn giao nhà vào quý III/2026.

Khu nhà xã hội này nằm trong khu đô thị FLC Tropical City Ha Long với tổng diện tích khoảng 88 ha, quy mô vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng. Dự án cung cấp nhiều sản phẩm như liền kề, shophouse, căn hộ.

Theo FLC, tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ toà T2, Phân khu GreenLife, FLC Tropical City Halong, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, khách hàng sẽ được cung cấp đầy đủ các thông tin về dự án; tư vấn điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định; hướng dẫn chi tiết hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị; giải đáp các thắc mắc liên quan đến thủ tục đăng ký mua.

Bất động sản vẫn là chủ lực của FLC

Bên cạnh dự án NOXH ở Quảng Ninh, tại Hà Nội, dự án Hausman Premium Residences tại khu đô thị FLC Premier Parc, phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm cũ, Hà Nội) cũng đủ điều kiện mở bán từ hồi tháng 6/2025.

Thời gian qua, dự án Hausman Premium Residences được đẩy nhanh tiến độ, cất nóc vào ngày 13/11, sớm gần một năm so với kế hoạch ban đầu. Dự án có hơn 400 căn hộ đang được giao dịch trên thị trường. Cụ thể, thời điểm mới mở bán vào đầu tháng 6/2025, giá căn hộ tại đây trung bình chỉ khoảng 80 triệu đồng/m2. Hiện nay, giá căn hộ đã lên đến khoảng 110 - 120 triệu đồng/m2.

Giá căn hộ dự án Hausman Premium Residences đang giao động trong khoảng 100 triệu đồng/m2..

Ngoài ra, hôm 15/1, UBND tỉnh Gia Lai công bố quyết định chấp thuận Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex, công ty thành viên thuộc Tập đoàn FLC là nhà đầu tư thực hiện Dự án Sân golf Đak Đoa.

Cũng tại Gia Lai, UBND tỉnh đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và tiếp tục chấp thuận cho FLC là nhà đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại FLC Hilltop Gia Lai.

Tại Thanh Hóa, FLC đã gửi văn bản tới chính quyền tỉnh xin phép triển khai lại Khu đô thị Hoàng Long trên phần đất trước đây từng được sử dụng để xây dựng Khu công nghiệp Hoàng Long với quy mô hơn 286 ha và tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng.

Ở Quảng Trị (trước đây là Quảng Bình), trong năm 2025, nhiều quyết định liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai các dự án nghỉ dưỡng của FLC đã được thông qua.

Trong đó, dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình và trung tâm hội nghị, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình được chấp thuận chuyển đổi hàng chục ha rừng trồng, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo của quần thể du lịch sinh thái FLC Quảng Bình - dự án có quy mô gần 2.000 ha, tổng vốn đầu tư ước khoảng 20.000 tỷ đồng.

Trước đó, tại tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), FLC cũng được chấp thuận nghiên cứu ý tưởng quy hoạch khu đô thị sân bay tại xã Cát Tân.

Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Tập đoàn FLC diễn ra vào hồi tháng 11.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra hồi tháng 11/2025 vừa qua, lãnh đạo FLC cho biết, bất động sản sẽ tiếp tục là lĩnh vực chủ lực của tập đoàn, với hơn 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại 11 tỉnh, thành, tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai.



