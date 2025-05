Trước khi cùng bị khởi tố, đôi "tiên đồng ngọc nữ" Thuỳ Tiên và Quang Linh từng được "đẩy thuyền" như thế nào?

"Tiên – Linh": Cặp đôi bước ra từ hoạt động thiện nguyện

Năm 2022, sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, bên cạnh các hoạt động giải trí, Hoa hậu Thuỳ Tiên là cái tên nổi bật với các hoạt động cộng đồng. Tháng 7/2022, cộng đồng mạng Việt Nam dậy sóng khi Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên – Miss Grand International 2021 – có chuyến công tác thiện nguyện sang Angola, hợp tác với "Quang Linh Vlogs – Team Châu Phi".

Trong suốt hành trình này, những khoảnh khắc gần gũi, giản dị và đầy thiện chí giữa nàng hậu xinh đẹp và chàng YouTuber mộc mạc đã tạo nên hiệu ứng truyền thông không ngờ.

Từng có trào lưu ghép ảnh cưới cho Quang Linh và Thuỳ Tiên rầm rộ trên MXH

Họ cùng nhau khoan giếng nước sạch, phát gạo, tổ chức các hoạt động cộng đồng cho người dân châu Phi. Không chỉ đồng hành trong công việc, cả hai còn tương tác đầy duyên dáng trên sóng livestream và mạng xã hội, từ những lần trêu đùa nhẹ nhàng, ánh mắt trao nhau thân thiện đến cách nói chuyện ăn ý dù lần đầu hợp tác.

Ngay lập tức, làn sóng "đẩy thuyền" nổ ra mạnh mẽ. Cộng đồng fan lập nên hàng loạt fanpage mang tên "Tiên Linh couple", "Thùy Tiên – Quang Linh là thật" với hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Trên TikTok, hashtag #TienLinh từng lọt top thịnh hành với vô số video ghép ảnh, tưởng tượng kịch bản yêu đương, cầu hôn hay thậm chí là... clip đám cưới được fan sáng tạo ra.

Các clip về Thuỳ Tiên và Quang Linh trên các nền tảng đều có tương tác tốt

Các nền tảng YouTube và Facebook cũng nhanh chóng lan truyền video "reaction chemistry" giữa hai người. Có clip đạt hơn hàng triệu lượt xem chỉ sau vài ngày, với tiêu đề như "Nhìn ánh mắt Quang Linh dành cho Thùy Tiên, ai mà không 'đẩy thuyền' cho được", "Cặp đôi quốc dân đây rồi", hay "Cưới luôn đi đừng chờ nữa"...

Cư dân mạng nhanh chóng gán ghép cả hai thành "tiên đồng – ngọc nữ" phiên bản thiện nguyện. Hàng loạt fanpage được lập ra và nhận được lượt follow đông đảo.

Một group "đẩy thuyền" cho Thuỳ Tiên - Quang Linh





Một số clip fan tự chế còn đạt hàng triệu lượt xem trên TikTok, tạo thành làn sóng lan tỏa khắp các cộng đồng mạng.

"Đẩy thuyền" đỉnh điểm: Mạng xã hội tạo nên một couple quốc dân

Điều khiến "chiếc thuyền Tiên – Linh" càng được dân mạng mê mệt chính là hình ảnh trái ngược nhưng hòa hợp của hai người: một hoa hậu quốc tế sắc sảo – một chàng trai Nghệ An chất phác; một người lộng lẫy trên sân khấu – một người luôn lấm lem vì công việc từ thiện ở nông thôn châu Phi. Càng nhìn, dân mạng càng thấy họ là đại diện của "tình yêu tử tế, chân thành và truyền cảm hứng".

Trên báo chí, Thùy Tiên từng chia sẻ về Quang Linh rằng: "Tôi rất ngưỡng mộ sự kiên trì và tấm lòng của anh Linh dành cho cộng đồng. Anh là người truyền cảm hứng thực sự".

Còn Quang Linh, dù kín tiếng hơn, cũng từng nói trong một clip hậu trường rằng: "Thùy Tiên không nề hà chuyện gì, cô ấy không phải kiểu hoa hậu chỉ đứng nhìn. Làm việc với cô ấy rất vui và thoải mái".

Khoảng lặng bất ngờ và cú trượt hình ảnh

Tuy nhiên, từ đầu năm 2023, mối quan hệ này bắt đầu im ắng. Cả hai ít tương tác, không còn xuất hiện trong các clip chung. Một số netizen đoán rằng họ chỉ là bạn bè như ban đầu, còn việc "đẩy thuyền" là hiệu ứng truyền thông bị đẩy đi quá xa.

Mọi thứ trở nên ồn ào trở lại vào giữa năm 2024 khi Thùy Tiên và Quang Linh cùng có liên quan đến việc quảng bá cho sản phẩm kẹo rau củ Kera – một thương hiệu sau đó vướng loạt nghi vấn gian dối, phóng đại công dụng. Dù không xuất hiện cùng lúc trong các chiến dịch truyền thông, nhưng hình ảnh họ đồng hành với thương hiệu này khiến công chúng bất ngờ đặt lại dấu hỏi: Liệu có phải mối quan hệ truyền thông từ đầu đã được "setup" để cùng nhau kinh doanh?

Tối 19/5/2025, cộng đồng mạng chấn động khi Công an tỉnh Đắk Lắk công bố quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên vì liên quan đến hành vi quảng cáo sai sự thật thông qua sản phẩm kẹo Kera. Trước đó, liên quan vụ án, ngày 4-4, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlogs; SN 1998, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt).

Việc cả hai – từng được tung hô là đại diện cho giới trẻ tử tế, lan toả điều tốt đẹp – nay cùng vướng lao lý vì một thương hiệu thực phẩm chức năng khiến công chúng hụt hẫng sâu sắc.

Các fanpage "đẩy thuyền" vốn sôi nổi giờ trở nên im lặng hoặc chuyển sang chế độ ẩn bài. Những clip ghép đôi ngày trước bị thay bằng loạt video bóc phốt, so sánh "trước và sau scandal".

Dù vụ án đang trong quá trình điều tra, cái tên "Tiên – Linh" giờ đây gắn liền với một trong những scandal lớn nhất làng giải trí – mạng xã hội năm 2025.

Từng là biểu tượng truyền cảm hứng với hình ảnh thiện nguyện, nhân văn và đầy tính tích cực, nhưng hành trình truyền thông của Thuỳ Tiên – Quang Linh đã rẽ ngoặt đầy đau lòng khi cả hai bị khởi tố trong cùng một vụ việc liên quan đến kẹo chức năng.

Không chỉ là cú sốc hình ảnh cá nhân, sự kiện này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về ranh giới mỏng manh giữa "truyền cảm hứng" và "lạm dụng lòng tin để kiếm tiền".