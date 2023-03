Trước khi bị điều tra, kiểm tra hàng loạt, F88 đã từng xuất hiện trên truyền thông quốc tế như thế nào?

Công ty F88 được thành lập vào năm 2013, có 830 chi nhánh trên toàn quốc, cung cấp dịch vụ cho vay cầm cố, phân phối bảo hiểm, thanh toán và chuyển tiền.

Đầu tháng 3 này, Công an TP HCM khám xét nhiều chi nhánh F88 ở TP HCM. Theo đó, Công an TP HCM đã phối hợp Công an quận Gò Vấp và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) khám xét tòa nhà đặt trụ sở chi nhánh Công ty F88 ở quận Gò Vấp.

Lực lượng chức năng cũng khám xét văn phòng công ty F88 trên đường Trần Quang Khải (quận 1), đường Đỗ Xuân Hợp, Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức), đường Nguyễn Văn Quá (quận 12), đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú)...

Cuối tuần trước, Công an Tiền Giang, Công an Cần Thơ đã thực hiện kiểm tra tại một số điểm kinh doanh của F88 trên địa bàn hai địa phương này. Theo Tuổi trẻ, khi kiểm tra các cơ sở của F88 ở Tiền Giang, Công an đã phát hiện nhiều hồ sơ, hình ảnh của người chưa trả nợ bị cắt ghép thành nội dung truy tìm người lừa đảo. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện dấu hiệu nhiều sai phạm khác như lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định, kê khai không trung thực, không chính xác các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự khi hoạt động kinh doanh có điều kiện.

Ngày 16/3, tại cuộc họp định kỳ, Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP Hồ Chí Minh đã thống nhất đưa vụ án liên quan đến Công ty CP kinh doanh F88 vào diện trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

F88 từng được nhắc đến khi nhận các khoản vốn khủng

Điều đáng nói là trước đó, F88 từng có thời gian phủ sóng trên một số phương tiện truyền thông trong và ngoài nước với những thông tin khá "bóng bẩy". Theo cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp startup Crunchbase, F88 đã huy động được tổng cộng 135,8 triệu USD. Trang này xếp F88 vào nhóm các công ty thuộc ngành nghề tài chính, dịch vụ tài chính, cho vay. Mảng cho vay nằm chung với các doanh nghiệp lớn như Upstart (Mỹ), Abound (Vương quốc Anh), Mintifi (Ấn Độ).

Crunchbase ghi nhận F88 thành lập ngày 15/7/2013 với hai người sáng lập là "Cong Tran" và "Steven Nguyen".

Còn theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào ngày 30/6/2016, trụ sở chính tại phòng 206, tầng M, nhà N01A, số 275 Nguyễn Trãi, TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Phùng Anh Tuấn, giữ chức Tổng Giám đốc F88.

Crunchbase định nghĩa “F88 là một công ty dịch vụ tài chính cung cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và người tiêu dùng cá nhân. Công ty cung cấp các khoản vay nhỏ, thường được bảo đảm bằng ô tô và cung cấp các dịch vụ tài chính bao gồm bảo hiểm và chuyển tiền”.

Đầu tháng 3, F88 đã huy động được ít nhất 47 triệu USD trong vòng seri C.

Cuối năm ngoái, tờ Deal Street Asia cho biết: Công ty F88, do Mekong Capital hậu thuẫn, đã được đảm bảo khoản 60 triệu USD từ Lending Ark Asia Secured Private Debt Funds và Lendable, theo một tuyên bố.



Trong đó, Lending Ark, hoạt động kinh doanh nợ, đã đóng góp một khoản tiền trị giá 50 triệu USD cho khoản vay. Trước F88, Lending Ark đã cung cấp khoản vay trị giá 50 triệu USD cho công ty tài chính vi mô Việt Nam FE Credit vào năm 2018.

“Việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam chậm lại khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn hơn trong việc huy động vốn. Ban lãnh đạo của F88 đã sớm nhận ra xu hướng này và đã phát triển hoạt động kinh doanh của mình bằng cách sử dụng các nguồn tài chính đa dạng và thay thế”, Deal Street Asia dẫn lại phát ngôn của F88. Và cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn mới để tăng dư nợ cho vay và phát triển mạng lưới phân phối.

“Công ty đã báo cáo mức tăng trưởng 246,4% trong dư nợ cho vay trong 9 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái. F88 cũng đã mở thêm 300 điểm bán hàng mới trong năm nay, đạt mục tiêu 800 cửa hàng vào tháng 10/2022”, bài viết có đoạn.

F88 từng đặt mục tiêu vốn hóa 1 tỷ USD

Deal Street Asia dẫn thêm, F88 đặt mục tiêu trở thành công ty đại chúng vào năm 2024 với vốn hóa dự kiến 1 tỷ USD, với mạng lưới mở rộng gồm 1.400 cửa hàng.

F88 nhận được khoản đầu tư vốn cổ phần tư nhân đầu tiên từ công ty đầu tư tập trung vào Việt Nam Mekong Capital vào năm 2017. Một năm sau, F88 nhận được vòng gọi vốn mới từ nhà đầu tư Granite Oak Advisors có trụ sở tại Dublin, theo Deal Street Asia.

Cũng theo Deal Street Asia, vào năm 2020, công ty đã huy động được 6 triệu USD từ hai nhà tài trợ hiện có. F88 đã mở rộng từ mô hình cầm đồ trở thành một doanh nghiệp tài chính vi mô để phục vụ những người chưa sử dụng dịch vụ ngân hàng, cung cấp các dịch vụ như cho vay, bảo hiểm, thanh toán hóa đơn, gửi và rút tiền cũng như chuyển tiền qua ví điện tử.

Đến ngày 1/3 năm nay, Bloomberg chạy dòng tít “F88 huy động được 47 triệu USD trước kế hoạch IPO tại Việt Nam”. Trong bài viết này, hãng tin chuyên tài chính - đầu tư nêu F88 đã huy động được ít nhất 47 triệu USD từ Quỹ Đầu tư Việt Nam-Oman, hay VOI, và Quỹ Mekong Capital IV, để thúc đẩy việc mở rộng mạng lưới phân phối và kinh doanh kỹ thuật số trước đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo kế hoạch.



VOI, được thành lập năm 2008, dẫn đầu việc huy động vốn hợp vốn. “Công ty có trụ sở tại Hà Nội này cung cấp các khoản vay nhỏ, chủ yếu được bảo đảm bằng phương tiện làm tài sản thế chấp và cung cấp các dịch vụ tài chính, chẳng hạn như bảo hiểm và chuyển tiền”, Bloomberg nhận định về F88.