Trước khi bị bắt và phong toả tài sản 5.000 tỷ, Mr.Pips từng gây sốc với video này

Ngày 6/12, VKSND TP Hà Nội cho biết đang phối hợp với Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do hai đối tượng là Phó Đức Nam (biệt danh Mr.Pips trú tại tỉnh Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter trú tại Hà Nội) điều hành.

Trước đó, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán do hai đối tượng này cầm đầu và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam, SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng nhiều bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm” và “Rửa tiền”.

Trước khi bị khởi tố với những tội danh trên, Phó Đức Nam (1994) thường được biết đến với cái tên Tiktoker Mr.Pips đã được biết đến rộng rãi trên nhiều nền tảng MXH với những video “flex” (khoe khoang) về nhà cửa, xe cộ, hay đồng hồ.... Đặc biệt, nam tiktoker được biết đến như một "chuyên gia" chuyên về đầu tư tài chính với nhiều clip triệu view chia sẻ, hướng dẫn đầu tư, thu hút được lượng lớn người theo dõi.

Trong đó, có một đoạn video Mr.Pips liên tục khoe ra những tài sản, bộ sưu tập đặc biệt có giá trị trong nhà của mình bao gồm đồng hồ, túi xách, siêu xe… khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Cụ thể những chiếc đồng hồ mà “chuyên gia tài chính” này đưa ra trong đoạn video đều có giá lên đến hơn 9 con số 0, đồng hồ với giá 3 tỷ - tương đương với một căn nhà - trong lời Mr.Pips cũng chỉ có giá “rẻ thôi”, “mấy con lặt vặt ở đây cũng có giá 4 - 5 tỷ gì đấy”. Những chiếc túi với giá vài tỷ đồng từ các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới khiến nhiều người ao ước cũng lần lượt xuất hiện trong đoạn video.

Đặc biệt, những chiếc siêu xe được giới thiệu là “con xế mơ ước của anh em” cũng lần lượt xuất hiện và xếp kín cả hầm xe. “Mình mua nhiều thế thôi chứ có bao giờ chạy đâu. Để anh em nhân viên nó chạy thôi.” - Mr.Pips vô cùng tự hào khi nói về những chiếc xe “hàng hiếm chỉ có một tại Việt Nam”, “giá rẻ thôi, cũng gần 7 tỷ”.

Không chỉ vậy, trong đoạn video, khi cầm một xấp tiền ngoại tệ trên tay và đập xuống bàn, Mr.Pips đã nói: “Đây là số tiền chỉ kiếm trong một nước thôi. Gia đình các ông làm mấy đời mấy kiếp mới mua được một cái đồng hồ.”

Đoạn video từng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ bởi sự xa hoa nhưng khi người này bất ngờ biến mất khỏi mạng xã hội khoảng 2 tháng nay và mọi thủ đoạn lừa đảo của Mr.Pips cùng đồng bọn bị vạch trần, nhiều người mới vỡ lẽ những sự giàu có “làm đến mấy kiếp không đủ” này đều là phạm pháp.

Được biết, ngoài Phó Đức Nam, cơ quan chức năng cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter) trú tại Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, P Hà Nội) và 24 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm” và “Rửa tiền".

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 6/2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing, Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán,... để dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.

Cơ quan tố tụng xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty “ma”, ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản (thua hết tiền). Khi các bị hại đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn; cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã tổ chức, thành lập nhiều bộ phận khác nhau (bộ phận IT, bộ phận Support, bộ phận hành chính, bộ phận an ninh…) và đào tạo bài bản trong hệ thống. Đặc biệt, các hội nhóm đầu tư tài chính mà Phó Đức Nam cùng đồng phạm lập ra đã thu hút gần 20.000 tham gia.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong toả tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5000 tỉ đồng, gồm: 127 tỉ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỉ đồng, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong toả 9 tỉ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.