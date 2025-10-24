Khuya 17-10, ca sĩ Lương Bằng Quang bất ngờ livestream với thời lượng 3 phút 39 giây để đọc lại "tâm thư" của Ngân 98 gửi đến người yêu mến cặp đôi.

"Lẽ ra, video này Ngân sẽ là người ngồi đây đối diện với các bạn, để tâm sự bằng giọng nói và chính ánh mắt của cô ấy. Nhưng cô ấy đã tiên đoán trước được điều gì đó sẽ xảy ra. Nên hôm nay Quang - chồng của cô ấy sẽ đọc lại những lời cô ấy đã chuẩn bị sẵn như một cách để hoàn thành tâm nguyện của cô ấy, để gửi đến khán giả, những người từng yêu thương, từng theo dõi, kể cả những người từng hiểu lầm cô ấy" - Lương Bằng Quang mở đầu clip.

Công an TP HCM đọc lệnh bắt ca sĩ Lương Bằng Quang

Sau đó nam ca sĩ đọc một bức tâm thư được cho là của Ngân 98 viết sẵn trước khi bị bắt. Cuối clip, Lương Bằng Quang nói tiếp: "Cảm ơn mọi người đã lắng nghe lời tâm sự này, cám ơn vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn giữ lại hình ảnh một người con gái nhỏ bé từng sống hết mình cho tình yêu, cho tình thương và cho cuộc đời này. Quang tin rằng ở một nơi nào đó, cô ấy vẫn đang mỉm cười khi biết rằng các bạn đang ở đây và nhớ về cô ấy, bằng tất cả những yêu thương, bằng hành động của các bạn".

Clip này của ca sĩ Lương Bằng Quang nhận lại ý kiến trái chiều khi cho rằng nam ca sĩ đang điều hướng dư luận, muốn "bình thường hoá" sai phạm, kêu gọi lòng thương của cộng đồng mạng.

Bốn ngày sau, ca sĩ Lương Bằng Quang tiếp tục lên một clip khác để "nói lại cho rõ" vì sao mình đăng clip kể về lá thư của Ngân 98. Trong clip này, Lương Bằng Quang nói rằng vợ chồng anh ta bị ám ảnh lời tiên đoán của lá số tử vi nói rằng sẽ bị ra toà, "tháng 10 sẽ đi xa". "Chính vì vậy khiến bé Ngân rơi vào trạng thái bất an", Lương Bằng Quang phân trần.

Hai clip này của nam ca sĩ thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng, trên nền tảng TikTok các clip đều có trên 1 triệu lượt xem.