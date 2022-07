Nạn nhân của vụ án là bé V.A (8 tuổi). Hai bị cáo được xác định lần lượt là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) bị VKS truy tố về tội Giết người và Hành hạ người khác. Riêng Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha của nạn nhân) bị xét xử về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

Tội danh của Nguyễn Võ Quỳnh Trang được đưa ra xét xử ở khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình về tội Giết người, mức phạt tù cao nhất là 3 năm cho tội Hành hạ người khác. Đối với Nguyễn Kim Trung Thái bị đưa ra xét xử ở khung hình phạt tù từ 1-3 năm đối với tội Hành hạ người khác và cao nhất là 5 năm tù ở tội Che giấu tội phạm.

Nhiều người đã chuẩn bị sẵn băng rôn để bày tỏ nguyện vọng của mình trước phiên sơ thẩm

Trước ngày phiên tòa diễn ra, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - bảo vệ quyền lợi cho bé V.A, qua kết quả trích xuất, giám định dữ liệu camera đã xác định Võ Nguyễn Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái đã dùng roi, cây kim loại… đánh bé V.A vào ngày 10/12/2021. Ngày 11/12/2021, Thái cũng cầm roi đánh vào đầu bé V.A. Những lần của ngày 7/12/2021 và các ngày sau đó, Thái đều chứng kiến Trang đánh đập bé V.A, cũng như cùng với Trang chửi mắng bé V.A, kể cả vào ngày 22/12/2021 Thái cũng chứng kiến qua camera. Cho nên luật sư Nữ cùng các luật sư khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé V.A có đơn kiến nghị HĐXX trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung, thay đổi tội Hành hạ người khác sang tội Giết người đối với Nguyễn Kim Trung Thái.

Theo ghi nhận, từ 6h sáng 21/7, rất đông người dân đã có mặt trước cổng TAND TP.HCM để theo dõi phiên xét xử, ai cũng mong muốn một bản án thích đáng để đòi lại quyền lợi cho bé V.A.

Chị Nguyễn Thị Bảo Châu (ngụ Bình Thạnh) cho biết không thể chợp mắt khi nghĩ đến những hình ảnh đau lòng của bé V.A, chị đã chuẩn bị băng rôn và mong sẽ có một bản án công tâm để an ủi linh hồn của bé ở bên kia thế giới. Là một người mẹ có con nhỏ, chị Bảo Châu cho rằng tội ác mà Thái gây ra phải chịu mức án nặng hơn, là đồng phạm của bị cáo Trang chứ không phải bị khởi tố theo tội Che giấu và Hành hạ người khác

Theo một số người dân, việc TAND TP.HCM chuyển từ xét xử kín vụ án sang xét xử công khai là hợp tình hợp lý, việc xét xử công khai tội ác của Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái cũng giúp răn đe, phòng ngừa xã hội.

Mong muốn của rất nhiều người ở phiên sơ thẩm ngày 21/7

Trong khi đó, dù nhà ở tận Tiền Giang nhưng chị Ái Nguyên vẫn bắt xe đò lên TP.HCM lúc 3h sáng để kịp theo dõi phiên tòa, đây là việc chị có thể thực hiện để phần nào đó an ủi sự ra đi của V.A. Nhiều người dân ở Bình Dương, Củ Chi... cũng đã đến tòa từ sớm, dù không có họ hàng quen biết với V.A nhưng tất cả đều hi vọng vào một phiên xét xử công bằng nhất.



Nhiều người mong muốn bản án thích đáng dành cho Thái và Trang

Để đảm bảo an ninh cho phiên tòa, lực lượng công an, các lực lượng bảo vệ phiên tòa cũng đã có mặt từ sớm để kiểm soát, bố trí những người ra vào phòng xử án. TAND TP.HCM cũng đã lắp một màn hình lớn để chiếu lại một số chứng cứ thể hiện việc bạo hành của Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang đối với bé V.A. TAND TP.HCM cũng triệu tập 5 người làm chứng và 2 giám định viên tư pháp pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM.