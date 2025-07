Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, đến chiều 21/7, lượng chức đã thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển di chuyển, vòng tránh hoặc vào nơi neo đậu, trú tránh đảm bảo an toàn. Cụ thể, Nghệ An có 2.816 tàu thuyền với 12.644 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Đến nay, có 2.807 tàu thuyền với 12.608 lao động đang neo đậu tại bến. Số tàu thuyền còn lại đang hoạt động ven bờ ở vùng biển Lý Sơn, Quảng Ngãi và đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 3.