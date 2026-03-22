Trước biến động giá xăng dầu toàn cầu, Bộ Chính trị chỉ đạo loạt giải pháp mạnh ổn định thị trường

Kỳ Thư |

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới.

Theo nội dung kết luận, tại phiên họp ngày 20/3/2026, sau khi xem xét báo cáo của Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về tình hình giá xăng dầu liên quan đến chiến sự Trung Đông và các khu vực trên thế giới, Bộ Chính trị đưa ra các chỉ đạo như sau:

Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan bám sát, dự báo tình hình, diễn biến cung cầu và giá cả xăng dầu thế giới để chủ động xây dựng kịch bản ứng phó hiệu quả. Đồng thời, xem xét sử dụng ngay các công cụ chính sách tài khóa (các loại thuế, phí, chi, ứng chi ngân sách), tiền tệ (hỗ trợ lãi suất, vay vốn, nhu cầu ngoại tệ), chính sách quản lý giá, chính sách thương mại, kết hợp tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, siết chặt quản lý chống buôn lậu, quản lý chặt chẽ các đầu mối, thương nhân; xử lý nghiêm tình trạng găm hàng trục lợi, gian lận thương mại.

Kết luận cũng nêu rõ việc khuyến khích tiết kiệm trong tiêu dùng nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung, giảm thiểu biến động tăng giá nguyên liệu, nhiên liệu trong nước, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống nhân dân, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Các cơ quan liên quan được yêu cầu kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề cần chỉ đạo; đồng thời sớm xây dựng chiến lược quốc gia về cung ứng, dự trữ nguyên liệu, nhiên liệu trong dài hạn.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chủ động, tích cực trao đổi với các đối tác nước ngoài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước được mua nguyên, nhiên liệu, bảo đảm nguồn cung cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được giao chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đưa thông tin phù hợp nhằm bảo đảm ổn định tâm lý thị trường.

Các cấp ủy đảng ở Trung ương và địa phương được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, ngành, đơn vị trực thuộc quán triệt, thực hiện đầy đủ chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026 và các năm tiếp theo.

Tags

Bộ Chính trị

giá xăng

giá xăng dầu

