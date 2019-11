Trước bão số 6: Kỳ lạ “tường” cát cao gần 1m xuất hiện ở biển Nha Trang

Đoạn "tường" cát chạy dọc theo bờ biển có nơi cao từ 0,5 m đến gần 1m. Nhiều người dân và du khách không khỏi ngạc nhiên khi thấy cát bị sóng biển đánh lên cao tạo thành "bức tường" thẳng, ngăn sóng biển đang ồ ạt vỗ vào bờ.

Thời tiết Nha Trang (Khánh Hòa) lúc này khá đẹp, nhưng sóng biển cao, thành phố đã cắm biển cấm tắm nên rất nhiều du khách ngồi trên bờ nhìn sóng. Một số du khách còn tranh thủ chụp lại những đợt sóng cao 2-3m trước giờ bão số 6 vào.

Dưới đây là một số hình ảnh Lao Động ghi nhận được:

Những cột sóng cao 2-3m xuất hiện trên bờ biển Nha Trang từ đêm qua đến nay. Ảnh: Phương Linh

Khi xuống biển nhiều người dân và du khách bất ngờ khi cát bị sóng đánh lên cao tạo thành "bức tường" cao hơn 0,5 m. Ảnh: Phương Linh

"Bức tường" cát ngăn các đợt sóng. Có đoạn, bờ cát cao gần 1m. Ảnh:Phương Linh

Bờ cát dài đổ xuống sâu mép nước biển khiến nhiều du khách đi dạo thích thú và ngắm sóng. Ảnh: Phương Linh

Đây là hiện tượng lạ, hiếm khi xuất hiện ở bãi biển Nha Trang. Ảnh: Phương Linh Your browser does not support the video tag. Clip: Bức tường cát xuất hiện trên bờ biển Nha Trang trước bão số 6.

Tuy nhiên, tại khu vực biển đường Phạm Văn Đồng (Nha Trang) rất đông du khách vẫn xuống tắm biển, bất chấp sóng lớn. Ảnh: Phương Linh

Nhiều người còn tranh thủ chụp ảnh cho nhau. Ảnh: Phương Linh