Trung úy bị đâm khi làm nhiệm vụ: Giám đốc Công an Bà Rịa – Vũng Tàu thông tin

Trả lời VTC News, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, ngày 16/9, Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên Trung úy Đỗ Hồng Ngọc (cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Vũng Tàu) bị thương khi thi hành nhiệm vụ, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Hình ảnh Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thăm hỏi, động viên Trung úy Đỗ Hồng Ngọc. (Ảnh: CACC)

"Hiện tại sức khỏe của trung úy Đỗ Hồng Ngọc đã ổn định. Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ cung cấp thông tin cụ thể sau" , Đại tá Thảo nói.

Trước đó, khoảng 12h10 ngày 15/9, tại khu vực đường Phan Huy Chú (thuộc phường 2, TP Vũng Tàu), lực lượng chức năng Công an TP Vũng Tàu tổ chức vây bắt Đặng Quốc Hùng (SN 1993, trú tại phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu). Theo Cơ quan CSĐT Công an Bà Rịa - Vũng Tàu, Đặng Quốc Hùng là đối tượng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình lực lượng chức năng bắt giữ, Hùng không chấp hành theo yêu cầu kiểm tra và dùng dao đã chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát vào người Trung uý Đỗ Hồng Ngọc. Sau khi đâm trọng thương Trung úy Ngọc, Hùng lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cùng ngày, Công an TP Vũng Tàu đã tổ chức truy tìm, bắt giữ được Đặng Quốc Hùng khi hắn đang trên đường bỏ trốn.