Trung ương cho ý kiến về báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 15, khoá XIII .

Theo thông cáo, sáng 22/12/2025, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15, khoá XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị, sáng 22/12. Ảnh: Nhật Minh.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị . Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Sau phần khai mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng, cho ý kiến hoàn thiện Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khoá XIV quyết định, tổ chức bầu cử theo quy định.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng , bao gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.