Ngày 17-9, trong bài phát biểu khai mạc tại Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa, chủ tọa kỳ họp, đã thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa báo cáo HĐND tỉnh về thông tin nhân sự.

Ông Lại Thế Nguyên (ảnh trái), nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, và ông Đỗ Minh Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi

Theo đó, Trung ương đã cho nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Lại Thế Nguyên, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa và ông Đỗ Minh Tuấn, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi Trung ương cho 2 lãnh đạo tỉnh nghỉ hưu trước tuổi, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng khoản 6, điều 37 của Luật số 72/2025/QH15 Tổ chức chính quyền địa phương, được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16-6-2025, báo cáo HĐND tỉnh mà không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm đối với ông Đỗ Minh Tuấn và ông Lại Thế Nguyên tại HĐND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.