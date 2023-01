Trung tướng Tô Ân Xô tiếp tục là Người phát ngôn Bộ Công an

Chiều 31/1, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Theo đó, Trung tướng Tô Ân Xô thôi giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Công an từ ngày 1/2, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an và đảm nhiệm nhiệm vụ Người phát ngôn của Bộ Công an.

Đại tá Đặng Hồng Đức giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an kể từ ngày 1/2.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ trao quyết định cho ông Tô Ân Xô.