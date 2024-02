Trung tướng Tô Ân Xô nói gì về công tác tuyển quân của lực lượng CAND năm 2024?

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, đã thành thông lệ, cứ đầu xuân hàng năm, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiến hành tuyển chọn công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ CAND. Công tác tuyển quân trong lực lượng CAND năm 2024 có một số điểm nổi bật, đó là:

Thứ nhất, lực lượng CAND đã ứng dụng hiệu quả các tiện ích của Đề án số 06 về ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để thực hiện công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Giao Công an xã nắm số lượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ, nắm hộ, nắm người và thực hiện quy trình “3 gặp, 4 biết” (gặp công dân, gặp gia đình, gặp cơ sở; biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch, biết phẩm chất đạo đức) để động viên công dân tham gia nghĩa vụ CAND; do vậy, công tác tuyển quân năm nay rất thuận lợi.



Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Thứ hai, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về nghĩa vụ tham gia CAND.

Do đó, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự rất phấn khởi, hăng hái đăng ký lên đường nhập ngũ, xác định rõ nghĩa vụ và quyền lợi khi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Bộ trưởng phân công các đồng chí Thứ trưởng tới nhiều đơn vị, địa phương chỉ đạo và tham gia lễ giao nhận quân trong những ngày tới.

Thứ ba, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt chế độ chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, trong đó Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư quy định về xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong CAND và Đề án “Dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND xuất ngũ giai đoạn 2023 đến 2030”.

Ông Tô Ân Xô chia sẻ, nguồn tuyển của Công an các đơn vị, địa phương năm nay đạt khoảng 103% so với chỉ tiêu được giao. Năm 2024, tỷ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng và là đảng viên đăng ký tham gia nghĩa quân sự và Công an tăng cao hơn so với các năm trước (trình độ Đại học đạt trên 10% so với tổng chỉ tiêu, Cao đẳng đạt 7,4%).

Ảnh: Bộ Công an

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND sẽ được huấn luyện theo 01 trong 04 Chương trình khung huấn luyện của Bộ Công an, cụ thể:

Chương trình khung huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động;

Chương trình khung huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND thuộc lực lượng Cảnh vệ;

Chương trình khung huấn luyện CAND thuộc lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng;

Chương trình khung huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia lực lượng CAND tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, công dân sẽ được tiếp cận các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở, điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND; hiểu được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CAND; vận dụng được kiến thức nghiệp vụ chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, công dân còn được tham gia các hình thức học tập, sinh hoạt ngoại khóa ngoài giờ hành chính (nằm trong quỹ thời gian huấn luyện 03 tháng của chương trình) như: tìm hiểu pháp luật, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, cách mạng, nhà truyền thống, báo động hành quân dã ngoại, thực hiện các phương án tác chiến nhằm định hình hành động, rèn thói quen và kỹ năng chiến đấu; rèn luyện thể thực, ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật.