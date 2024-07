Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an

Ngày 17/7, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.



Theo đó, quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) và Trung tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Các đại biểu dự buổi Lễ. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Lễ trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng đối với Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm là sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, đóng góp của lực lượng Công an nhân dân nói chung với cá nhân hai tân Thứ trưởng nói riêng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm là những cán bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; là cán bộ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ Công an cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu. Suốt quá trình hơn 30 năm công tác, các đồng chí đã đảm nhận nhiều nhiệm vụ khó khăn và liên tục giữ các chức vụ lãnh đạo quan trọng tại Công an địa phương và đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an.

Dù ở bất cứ cương vụ công tác nào, Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm cũng luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và thể hiện là người cán bộ trung thành, tận tụy, là người lãnh đạo, chỉ huy gương mẫu, quyết đoán trong công tác và chiến đấu; có năng lực lãnh đạo, tổ chức điều hành công việc, quy tụ và đoàn kết thống nhất nội bộ; luôn nêu gương trong học tập, rèn luyện, phấn đấu; có uy tín cao trong tập thể đơn vị…

Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng tân Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và tân Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng và mong muốn rằng, với kinh nghiệm thực tiễn trong hơn 30 năm công tác, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm sẽ không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương; đoàn kết, thống nhất, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp chung để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Cùng với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang; củng cố và không ngừng bồi đắp chiến công, thành tích, thành quả của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã dày công xây dựng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã giao trọng trách.

Đồng thời, các tân Thứ trưởng cũng nhận thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn, là cơ hội để tiếp tục cống hiến, được cùng tập thể Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an dưới dự lãnh đạo của Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Lương Tam Quang, dốc hết toàn bộ tâm sức, trí lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ Đảng và phục vụ Nhân dân.

Ngày hôm nay, nhận trọng trách mới, hai Thứ trưởng Bộ Công an nguyện sẽ bước tiếp truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng và không ngừng học hỏi với tinh thần cầu thị, làm việc, cống hiến và tinh thần trách nhiệm cao nhất cùng với tập thể Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới…