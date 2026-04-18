Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Thanh Hà |

Trên cương vị người đứng đầu Công an TP. Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp chỉ đạo nhiều vụ án, chuyên án lớn, phức tạp, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Sáng 18/4, tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Hình sự (18/4/1946 - 18/4/2026), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP. Hà Nội.

Việc được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp bền bỉ, nổi bật của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Thủ đô đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, dấu ấn của người đứng đầu Công an TP. Hà Nội cũng thể hiện rõ nét ở những mặt công tác lớn như chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, đặc biệt là giải quyết 5 điểm nghẽn trên địa bàn...

Đồng thời, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều đổi mới, sáng tạo như phong trào thi đua "Ba nhất" gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ được lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an Thủ đô.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội.

Đây là lần thứ hai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội được trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thông báo quan trọng tới tất cả những người bị mất đăng ký xe
