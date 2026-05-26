Trung tướng Mai Hoàng: Xử nghiêm các đối tượng gây án trên lãnh thổ Việt Nam

Ngày 26-5, Công an TPHCM đã tổ chức cung cấp thông tin vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành tối 21-5.

Buổi cung cấp thông tin do Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì. Tham dự có Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an; Công an tỉnh Tây Ninh; các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM..

Trung tướng Mai Hoàng phát biểu tại buổi cung cấp thông tin

Tại buổi cung cấp thông tin, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã tóm tắt quá trình các đối tượng nhập cảnh, gây án đồng thời tóm tắt quá trình phối hợp truy bắt 2 đối tượng Vaa Vaa (SN 1999, quốc tịch Samoa, trực tiếp gây án) và đối tượng Tafia Steve (SN 2003, quốc tịch Samoa).

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng tóm tắt vụ án

Trung tướng Mai Hoàng khẳng định Công an TPHCM đã phối hợp triển khai khẩn trương, có hiệu quả truy bắt giữ an toàn đối tượng. Công dân Việt Nam và công dân nước ngoài phải thượng tôn pháp luật, khi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều phải bị xử lý nghiêm.

Nếu các đối tượng khai báo thành khẩn sẽ được khoan hồng theo pháp luật Việt Nam. Công an TPHCM tiếp tục điều tra các đối tượng giúp sức, cung cấp phương tiện gây án.