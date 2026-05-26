HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Trung tướng Mai Hoàng: Xử nghiêm các đối tượng gây án trên lãnh thổ Việt Nam

PHẠM DŨNG
|

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, khẳng định sẽ xử lý nghiêm, thành khẩn sẽ được khoan hồng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngày 26-5, Công an TPHCM đã tổ chức cung cấp thông tin vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành tối 21-5.

Buổi cung cấp thông tin do Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì. Tham dự có Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an; Công an tỉnh Tây Ninh; các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM..

Trung tướng Mai Hoàng phát biểu tại buổi cung cấp thông tin

Tại buổi cung cấp thông tin, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã tóm tắt quá trình các đối tượng nhập cảnh, gây án đồng thời tóm tắt quá trình phối hợp truy bắt 2 đối tượng Vaa Vaa (SN 1999, quốc tịch Samoa, trực tiếp gây án) và đối tượng Tafia Steve (SN 2003, quốc tịch Samoa).

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng tóm tắt vụ án

Trung tướng Mai Hoàng khẳng định Công an TPHCM đã phối hợp triển khai khẩn trương, có hiệu quả truy bắt giữ an toàn đối tượng. Công dân Việt Nam và công dân nước ngoài phải thượng tôn pháp luật, khi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều phải bị xử lý nghiêm.

Nếu các đối tượng khai báo thành khẩn sẽ được khoan hồng theo pháp luật Việt Nam. Công an TPHCM tiếp tục điều tra các đối tượng giúp sức, cung cấp phương tiện gây án.

Trung tướng Mai Hoàng gửi lời cảm ơn sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an cũng như sự phối hợp có hiệu quả của Công an TPHCM, Công an tỉnh Tây Ninh, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an. Đồng thời, Trung tướng Mai Hoàng đánh giá rất cao vai trò của quần chúng nhân dân, đã đồng hành, cung cấp thông tin cho lực lượng phá án.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại