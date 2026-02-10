Trúng thưởng iPhone tại tiệc tất niên công ty, người đàn ông mở hộp quà xong liền tuyên bố: “Tôi không cần nữa”

Mới đây, người đàn ông tên Giang Giang (Quảng Đông, Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện trớ trêu xảy ra sau khi anh trúng giải nhất tại buổi tiệc cuối năm niên của công ty.

Theo đó, phần thưởng mà anh nhận được là một chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất, được giám đốc công ty công bố có giá 9.988 NDT (37 triệu đồng). Quá vui mừng với vận may bất ngờ, Giang Giang quyết định không mở hộp ngay tại sự kiện mà cẩn thận mang về nhà để tạo bất ngờ cho vợ. Trên suốt quãng đường trở về, anh luôn nắm chặt hộp quà, không giấu được nụ cười và sự háo hức.

Tuy nhiên, khi hai vợ chồng cùng mở “phần thưởng may mắn”, niềm vui của Giang Giang lập tức tan biến. Bên trong hộp không hề có chiếc điện thoại đời mới như mong đợi, mà chỉ có vài viên kẹo và một số mảnh gạch nhỏ nằm lộn xộn, hoàn toàn không khớp với hình ảnh sản phẩm in trên vỏ hộp.

Sững sờ trước tình huống này, Giang Giang kiểm tra kỹ lại bao bì để chắc chắn mình không cầm nhầm. Anh còn tìm thấy một hóa đơn ghi đúng số tiền 9.988 NDT, trùng với mức giá mà lãnh đạo đã thông báo.

Sau đó, Giang Giang quay video ghi lại toàn bộ trải nghiệm và đăng tải lên mạng xã hội. Trong video, anh cho cũng cho biết trò đùa này do trưởng phòng kế hoạch của công ty dàn dựng, với lý do nhằm khuấy động không khí buổi tiệc tất niên.

Giang Giang khẳng định bản thân không quá quan trọng việc có nhận được chiếc điện thoại hay không, nhưng anh không thể chấp nhận cách đùa cợt này. Theo anh, buổi bốc thăm vốn là dịp vui vẻ và niềm hạnh phúc khi trúng giải nhất của anh là hoàn toàn chân thành, song lại bị phá vỡ bởi một trò đùa thiếu tôn trọng cảm xúc người khác. Sự việc không chỉ khiến anh xấu hổ trước gia đình mà còn gây tổn thương tinh thần.

Vì vậy, Giang Giang kiên quyết yêu cầu người đứng ra dàn dựng sự việc phải công khai xin lỗi, đồng thời mong ban tổ chức buổi tiệc nhìn nhận lại hành động của mình.

Hộp quà không có iPhone như hứa hẹn khiến người đàn ông bàng hoàng

Sự việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận đất nước tỷ dân sau khi bị phanh phui. Phía công ty sau đó thừa nhận sai sót, đồng thời gửi một chiếc điện thoại khác để thay thế kèm lời xin lỗi tới Giang Giang. Tuy nhiên, anh từ chối nhận và tiếp tục yêu cầu trưởng phòng lập kế hoạch phải công khai xin lỗi. Anh nhấn mạnh: “Tôi không quan tâm đến chiếc điện thoại, mà là danh dự của mình. Bị biến thành trò cười trước toàn công ty là điều không ai có thể chịu đựng được".

Về kết quả xử lý, công ty của Giang Giang quyết định kỷ luật vị trưởng phòng này bằng hình thức trừ 3 tháng tiền thưởng hiệu suất và yêu cầu đưa ra lời xin lỗi công khai tại cuộc họp thường niên tiếp theo của công ty.

(Theo Toutiao)