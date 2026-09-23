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Trung tâm TPHCM ngập sâu

Nguyễn Tiến
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Mưa lớn từ chiều 23/9 khiến nhiều tuyến đường TPHCM ngập cục bộ, trong đó khu vực chân cầu Ba Son ở trung tâm TPHCM ngập nặng, nhiều xe chết máy khi lưu thông qua đây.

TPHCM ngập nước nặng Sau mưa lớn , nhiều tuyến đường khó khăn lưu thông - Ảnh 1.

Sau nhiều ngày mưa diện rộng, từ trưa 23/9, TPHCM tiếp tục xuất hiện mưa lớn trên nhiều khu vực, khiến một số tuyến đường ngập cục bộ, phương tiện di chuyển khó khăn. Cơ quan khí tượng cảnh báo thành phố còn mưa to đến rất to trong những ngày tới.

TPHCM ngập nước nặng Sau mưa lớn , nhiều tuyến đường khó khăn lưu thông - Ảnh 2.

Tại khu vực chân cầu Ba Son (phường An Khánh), mưa lớn khiến đoạn đường dài gần 100 m, từ đường Trần Bạch Đằng đến đường D1, ngập hơn một giờ.

TPHCM ngập nước nặng Sau mưa lớn , nhiều tuyến đường khó khăn lưu thông - Ảnh 3.

Nước dâng khiến nhiều xe máy chết máy, người dân phải xuống xe dắt bộ qua đoạn ngập.

TPHCM ngập nước nặng Sau mưa lớn , nhiều tuyến đường khó khăn lưu thông - Ảnh 4.

Ghi nhận của phóng viên, người dân chật vật điều khiển xe qua vùng nước ngập.

TPHCM ngập nước nặng Sau mưa lớn , nhiều tuyến đường khó khăn lưu thông - Ảnh 5.

Một số phương tiện phải di chuyển sát mép đường hoặc dừng lại chờ nước rút.

TPHCM ngập nước nặng Sau mưa lớn , nhiều tuyến đường khó khăn lưu thông - Ảnh 6.

Tại đường Bùi Viện, khu vực tập trung nhiều hàng quán và du khách, nước mưa cũng dâng cao, gây ngập mặt đường.

TPHCM ngập nước nặng Sau mưa lớn , nhiều tuyến đường khó khăn lưu thông - Ảnh 7.

Một số hộ kinh doanh phải kê cao vật dụng, hàng hóa trước cửa để hạn chế nước tràn vào.

TPHCM ngập nước nặng Sau mưa lớn , nhiều tuyến đường khó khăn lưu thông - Ảnh 8.
TPHCM ngập nước nặng Sau mưa lớn , nhiều tuyến đường khó khăn lưu thông - Ảnh 9.

Theo người dân, mưa lớn với cường độ cao trong thời gian ngắn khiến nước không kịp thoát, nhiều tuyến đường nhanh chóng ngập cục bộ. Một số phương tiện lưu thông qua khu vực bị chết máy.

TPHCM ngập nước nặng Sau mưa lớn , nhiều tuyến đường khó khăn lưu thông - Ảnh 10.

“Mưa khiến nước dâng rất nhanh, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Do không biết đoạn đường này đang ngập nên tôi chạy xe qua và bị chết máy”, chị Như Quỳnh, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, cho biết.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ngày 23/9 là thời điểm mưa lớn tập trung mạnh tại TPHCM và Nam Bộ. Mưa vừa, mưa to đến rất to được dự báo tập trung từ trưa, chiều đến tối và có thể kéo dài trong đêm.

Từ ngày 23 đến 25/9, TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 48 giờ phổ biến 70-150mm, có nơi trên 150 mm. Riêng khu vực Cần Giờ có thể đạt 90-150 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, đô thị, ven sông và kênh rạch.

Trong cơn dông, người dân được khuyến cáo đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Đặc biệt, mưa thường tập trung vào chiều tối, đúng thời điểm tan tầm, có thể khiến nước dồn nhanh tại các vị trí thấp và gây khó khăn cho việc lưu thông.

Tags

mưa lớn

Ba Son

bùi viện

đài khí tượng thủy văn

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