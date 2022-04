Tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây, tình hình lừa đảo trực tuyến trở nên phức tạp với những con số thiệt hại ngày càng lớn, từ các thẻ cào mệnh giá vài trăm ngàn đồng nạp cho kẻ giả mạo đến hàng trăm triệu đồng chuyển khoản ngân hàng vì tin rằng ‘người thân’ đang gặp sự cố khẩn cấp, cá biệt có những nạn nhân thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng vì rơi vào bẫy lừa đảo qua email, điện thoại hoặc các hình thức lừa đảo trực tuyến như kêu gọi đầu tư tài chính online.



Nhiều hình thức lừa đảo nở rộ

Trong bối cảnh đó, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đang thể hiện ngày càng rõ nét vai trò của mình trong việc tạo dựng môi trường internet trong sạch tại Việt Nam.

Lừa đảo trực tuyến tăng mạnh từ khi các đợt dịch COVID bùng phát tại Việt Nam, theo Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) cho biết: "Riêng trong năm 2021, đã có hơn 1000 website lừa đảo trực tuyến, giả mạo các ngân hàng, tổ chức tài chính đã ngăn chặn, xử lý". Do đó, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) và Google đã hợp tác ra mắt website cung cấp bài kiểm tra thực tế dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm hữu ích cho người dùng, bao gồm các hình thức nhận dạng lừa đảo như:

1. Thẻ quà tặng

2. Tin tốt bất ngờ như trúng thưởng giải đặc biệt

3. Yêu cầu cung cấp thông tin qua điện thoại hay email từ đại diện cơ quan chức năng

4. Liên hệ từ một bên cung cấp dịch vụ thiết yếu như điện, nước mà bạn đang sử dụng

5. Tin nhắn giả mạo từ tài khoản mạng xã hội của người thân yêu cầu nạp tiền, nạp thẻ điện thoại, hay chuyển khoản

Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng với những tình huống gần gũi

Bên cạnh đó, trang web này còn cung cấp các "nguyên tắc vàng: trong hành xử để người dùng có thể tự nhận biết và ngăn chặn tấn công lừa đảo.

3 nguyên tắc vàng ngăn chặn lừa đảo trên môi trường Internet

Người dùng có thể truy cập để kiểm tra kiến thức, kỹ năng của mình bằng cách truy cập vào một trong hai địa chỉ sau: https://dauhieuluadao.com hoặc https://congcu.khonggianmang.vn/dauhieuluadao .

Website có giao diện dễ sử dụng, cực kỳ gần gũi với người dùng Internet, dễ tiếp cận với người lớn tuổi lẫn trẻ nhỏ để họ có thể trau dồi kỹ năng, nhận biết dấu hiệu lừa đảo trên môi trường không gian mạng.