Trung tá Mỹ: Ông Trump đang hoảng vì Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Không như kế hoạch

Hãng tin RIA dẫn lời ông Daniel Davis cho biết: "Tổng thống Trump đang tuyệt vọng và hoảng loạn! Ông Trump hiểu rằng không có lựa chọn tấn công trên bộ khả thi nào để nhanh chóng giành chiến thắng trong một cuộc chiến với Iran".

Nhận định trên được viên sĩ quan Mỹ đưa ra khi bình luận về những lời đe dọa của nhà lãnh đạo Mỹ liên quan đến eo biển Hormuz và khả năng Mỹ điều bộ binh đến Iran.

Một ngày trước, ông Trump đe dọa rằng Mỹ sẽ tấn công mạnh gấp 20 lần so với hiện tại nếu Tehran "ngăn chặn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz". Ông gọi đó là "món quà" từ Mỹ dành cho Trung Quốc và tất cả các quốc gia phụ thuộc nhiều vào eo biển này.

Hôm 10/3, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz. Ông khẳng định Mỹ sẽ không cho phép Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu, nếu không sẽ có biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với Cộng hòa Hồi giáo.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố rằng Tehran không đóng cửa eo biển Hormuz và không cản trở giao thông hàng hải. Cơ quan báo chí của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết bất kỳ quốc gia Ả Rập hoặc châu Âu nào cũng sẽ được phép đi qua eo biển Hormuz nếu họ trục xuất các đại sứ Mỹ khỏi lãnh thổ của mình.

Bên định đoạt cuộc chiến

Ngay sau khi Tổng thống Trump nói rằng xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran sẽ sớm kết thúc, IRGC tuyên bố Iran mới là bên định đoạt kết cục cuộc chiến này.

"Cục diện và tương lai của khu vực hiện nằm trong tay các lực lượng vũ trang của chúng tôi, Mỹ không phải bên chấm dứt cuộc chiến này. Quyết định thuộc về chúng tôi", lực lượng IRGC tuyên bố hôm 10/3.

IRGC cũng khẳng định Iran sẽ không cho phép Trung Đông xuất khẩu "dù chỉ một lít dầu" nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào nước này vẫn tiếp diễn. Iran hiện kiểm soát eo biển Hormuz, cửa ngõ xuất khẩu dầu mỏ trọng yếu của các nước Vùng Vịnh.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng "nếu làm bất cứ điều gì nhằm ngăn chặn dòng dầu mỏ qua eo biển Hormuz, Iran sẽ bị Mỹ tấn công mạnh gấp 20 lần so với những gì họ đã phải hứng chịu cho đến nay".

"Ngoài ra, chúng tôi sẽ nhắm vào những mục tiêu dễ dàng bị phá hủy, khiến Iran gần như không thể tái thiết đất nước được nữa. Cái chết, lửa và thịnh nộ sẽ giáng xuống họ. Nhưng tôi hy vọng và cầu nguyện rằng điều đó sẽ không xảy ra", ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ trong cuộc họp báo hôm 9/3 tuyên bố Mỹ và Israel đã đạt các mục tiêu và cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc, nhưng không ấn định ngày cụ thể. Sau tuyên bố này, thị trường chứng khoán khởi sắc và giá dầu thế giới cũng giảm 5%.

Ông Trump cũng nói rằng eo biển Hormuz "sẽ vẫn an toàn" và cảnh báo Iran phải trả "cái giá không thể tính toán nổi" nếu tìm cách tấn công bất kỳ tàu dầu nào đi qua đây.

Trước đó, ông Trump cho hay chính quyền của ông đang "xem xét" tiếp quản eo biển và Hải quân Mỹ có thể hộ tống tàu dầu qua khu vực này "nếu cần thiết".