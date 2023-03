Trung tá Cù Quốc Thắng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Sáng 2/3, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho Trung tá Cù Quốc Thắng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Trung tá Cù Quốc Thắng, Trưởng Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh kể từ ngày 1/3.

Trung tá Cù Quốc Thắng sinh năm 1982, quê quán huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định, sau khi được bổ sung, kiện toàn, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ đoàn kết, tham mưu cho thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với lực lượng công an làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trung tá Cù Quốc Thắng có trình độ chuyên môn Đại học An ninh nhân dân, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ chức Trưởng Phòng cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Ninh), Trưởng Công an TP Cẩm Phả.