Trung tá CSGT bị tài xế vi phạm tông hơn 1 năm trước đã qua đời

Hôm qua 17/4, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu Trung tá Quách Văn Trường, Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai.

Phút mặc niệm Trung tá Quách Văn Trường. Ảnh: Công an Lào Cai

Theo Công an tỉnh Lào Cai, Trung tá Quách Văn Trường (41 tuổi, quê Ninh Bình) đã có 21 năm học tập, công tác, chiến đấu trong lực lượng Công an nhân dân; luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Với những cống hiến, thành tích đã đạt được, Trung tá Trường được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, nhiều bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh Lào Cai và nhiều giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Giây phút tiễn đưa linh cữu đồng chí Quách Văn Trường về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Công an Lào Cai

Trước đó, tối 6/2/2023, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai do Trung tá Quách Văn Trường làm Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên Đại lộ Trần Hưng Đạo, TP Lào Cai.

Đến khoảng 20h58', Tổ công tác phát hiện một xe mô tô do Kiều Tiến Tâm (30 tuổi, trú tại tổ 15, phường Pom Hán, TP Lào Cai) điều khiển có biểu hiện vi phạm.

Kiều Tiến Tâm điều khiển xe máy tốc độ cao, Trung tá Quách Văn Trường ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng Tâm không chấp hành mà tăng ga, đâm thẳng vào người Trung tá Quách Văn Trường làm chiến sĩ cảnh sát bị hất văng lên cao, ngã xuống lòng đường bị thương rất nặng, chấn thương sọ não.

Mặc dù đã được các y, bác sĩ, đơn vị và gia đình tận tình cứu chữa, chăm sóc, nhưng do vết thương quá nặng, Trung tá Quách Văn Trường đã từ trần vào trưa ngày 15/4/2024.