Ngày 23/4, Công an TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ và lấy lời khai đối tượng Vũ Văn Lịch (SN 1985, trú tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) – nghi phạm thực hiện vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng ở xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ vào ngày Trung tá Hoàng Thế Hiển – Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự – cho biết: “Nhiều năm qua, trên địa bàn Hà Nội chưa từng xảy ra vụ cướp ngân hàng nào manh động như vậy”.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng đưa ra các phương án truy bắt nghi phạm một cách khẩn trương và hiệu quả.

Trung tá Thế Hiển kể lại: “Trong quá trình rà soát và truy tìm đối tượng, lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn do nghi phạm liên tục di chuyển, mất dấu vết và có hành vi nguy hiểm. Do đó, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP Hà Nội – đã trực tiếp chỉ đạo sát sao toàn bộ chuyên án.

Các trinh sát hình sự được tăng cường đến những địa phương có dấu hiệu nghi vấn, phối hợp chặt chẽ với công an sở tại. Có những thời điểm, số lượng trinh sát và chiến sĩ được huy động lên đến hàng trăm người.”

Thượng úy Nguyễn Phương Hoàng Hùng – cán bộ Đội Trọng án chia sẻ thêm: “Qua nhận dạng ban đầu, Lịch được xác định là đối tượng manh động, nguy hiểm, mang theo dao bầu và có hành vi tẩm xăng lên người, sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng. Chính vì vậy, trong quá trình truy bắt nghi phạm Lịch, lực lượng công an phải huy động hàng trăm chiến sĩ tỏa đi khắp các ngả đường, bến xe, trích xuất camera và làm việc vô cùng vất vả”.

Hình ảnh đối tượng Lịch trong quá trình bỏ trốn

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, các trinh sát và lực lượng công an địa phương buộc phải lần theo từng dấu vết nhỏ nhất, vừa đảm bảo bắt giữ nghi phạm thành công, vừa đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng cũng như chính nghi phạm. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, sự nỗ lực tập thể và sự hỗ trợ của người dân, cơ quan công an đã xác định được vị trí nghi phạm. Đúng 4 giờ sáng 23/4, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự đã bất ngờ ập vào và khống chế thành công Vũ Văn Lịch.

“Khi bị bắt giữ, Lịch hoàn toàn bất ngờ, chỉ biết ú ớ, không có phản kháng gì. Điều này giúp quá trình vây bắt diễn ra an toàn cho cả nghi phạm lẫn lực lượng chức năng”, Trung tá Hiển nói.

Theo Trung tá Hiển, nghi phạm Vũ Văn Lịch có vợ và ba con gái, chưa từng có tiền án, tiền sự. Hơn một năm trước, Lịch từng xin bố mẹ giúp trả khoản nợ 200 triệu đồng nhưng bị từ chối. Quá chán nản, anh ta từng tuyên bố với gia đình rằng sẽ phạm pháp, dù khi đó chưa dám hành động.

Sau đó, Lịch tiếp tục làm công nhân để trả nợ, nhưng áp lực tài chính ngày càng lớn. Trong khi đó, người vợ của anh ta cũng đang tiến hành thủ tục ly hôn. Cảm thấy cuộc sống bế tắc, Lịch nảy ra suy nghĩ cướp ngân hành để được đi tù.

“Tôi nghĩ nếu cướp ngân hàng thì sẽ bị phạt tù rất nặng. Hôm đó, tôi đã uống hết một can bia để lấy can đảm, dù bình thường tôi không uống được rượu bia,” Lịch khai.

Sau vụ việc, Thượng úy Hoàng Hùng khuyến cáo các ngân hàng cần tăng cường phối hợp với lực lượng công an địa phương, siết chặt công tác an ninh để phòng ngừa những tình huống tương tự có thể xảy ra trong tương lai.