Trung tá cảnh sát bật khóc khi được tặng nhà ở xã hội

Trung tá Nguyễn Chí Thành là cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM, một thành viên của Đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Người lính cứu hỏa Nguyễn Chí Thành hạnh phúc, xúc động khi được tặng nhà ở xã hội và nhiều phần quà khác. (Ảnh: PC07)

Anh vừa được Công an TP.HCM, các nhà hảo tâm trao tặng căn hộ ALB-01-20, diện tích 41,5m2, tọa lạc tại khu nhà ở xã hội Lê Thành An Lạc (số 233 đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận Bình Tân).

Hơn 22 năm công tác trong lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM, cũng ngần ấy thời gian, gia đình Trung tá Nguyễn Chí Thành sinh sống trong căn phòng trọ xập xệ, xuống cấp giữa trung tâm Quận 1.

Mặc dù luôn cảm thấy bất an nhưng gia đình anh chưa thể dời đi vì hoàn cảnh quá khó khăn. Nhận được căn nhà từ sự giúp đỡ của Công an TP.HCM và các nhà tài trợ, anh Thành xúc động: “Mơ ước lớn nhất của vợ chồng tôi là có một căn nhà để hai đứa con an tâm học hành. Nhưng mà mơ ước đó đối với hai vợ chồng tôi là hơi quá tầm. Từ tận đáy lòng, vợ chồng tôi rất biết ơn lãnh đạo Công an TP.HCM và các mạnh thường quân”.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã gửi lời tuyên dương và cảm ơn đến những đóng góp mà Trung tá Nguyễn Chí Thành đã thực hiện trong suốt quá trình công tác. (Ảnh: PC07)

Trung tá Nguyễn Chí Thành luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, có nhiều cống hiến cho thành tích chung của ngành.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM nhận xét: “Đồng chí Nguyễn Chí Thanh phải nói đây là một đồng chí rất là đặc biệt và đã cứu sống được hàng trăm người từ cõi chết trở về. Đặc biệt, đồng chí đã cùng với các thành viên của đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế, được đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an giao trọng trách. Đoàn cũng đã được nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá rất cao về năng lực, tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, mưu trí và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt cứu nạn cứu hộ quốc tế”.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã gửi lời tuyên dương và cảm ơn đến những đóng góp mà Trung tá Nguyễn Chí Thành đã thực hiện trong suốt quá trình công tác. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đề nghị, các đơn vị thuộc Công an TP.HCM rà soát, nắm bắt và lập danh sách các hoàn cảnh khó khăn, từ đó đề xuất, tham mưu cho Ban Giám đốc, lãnh đạo Thành phố để có những hình thức hỗ trợ, động viên.

Bên cạnh căn nhà nghĩa tình, Ban Giám đốc, Đoàn thể Công an TP.HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, Ban Chỉ huy Phòng PC07… còn gửi tặng nhiều phần quà đến gia đình Trung tá Thành và tặng 2 suất học bổng cho 2 con của anh./.