Một người phụ nữ tại bang Virginia (Mỹ) vừa khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định trao tặng toàn bộ số tiền thưởng xổ số trị giá 150.000 USD (hơn 4 tỷ đồng) cho các tổ chức từ thiện.

Nhân vật đặc biệt này là bà Carrie Edwards, sống ở Midlothian. Bà đã lựa chọn dãy số trực tuyến và may mắn trúng 4/5 con số kèm theo số Powerball trong kỳ quay ngày 8/9 của Xổ số Virginia. Nhờ chi thêm 1 USD để tham gia tùy chọn Power Play, số tiền thường lệ 50.000 USD của bà được nhân ba lần, nâng tổng giải thưởng lên 150.000 USD.

Trong buổi họp báo, Edwards tiết lộ rằng mình vốn không quen chơi xổ số trực tuyến, nên đã thử hỏi ứng dụng ChatGPT gợi ý số. “Tôi đã nói: Bạn có con số nào cho tôi không?”, bà kể lại. Hai ngày sau, khi nhận được thông báo trúng thưởng, bà thậm chí nghĩ đó chỉ là trò lừa đảo cho đến khi xác minh lại kết quả.

Đại diện Xổ số Virginia (trái) và bà Carrie Edwards.

Điều gây chú ý hơn cả là cách Edwards lựa chọn sử dụng khoản tiền. “Khi nhận ra đây là một món quà từ trời, tôi biết ngay mình cần cho đi. Tôi đã nhận được quá nhiều may mắn trong đời, và hy vọng hành động này sẽ truyền cảm hứng để người khác cũng sẻ chia khi họ có cơ hội,” bà nói.

Theo chia sẻ, số tiền 150.000 USD sẽ được bà chia đều cho ba tổ chức từ thiện gắn bó mật thiết với cuộc đời mình:

Hiệp hội Sa sút trí tuệ thùy trán – thái dương (AFTD): nơi bà muốn tri ân người chồng quá cố, đã qua đời năm 2024 vì căn bệnh gây mất trí nhớ sớm này.

Shalom Farms ở Richmond: một mô hình nông trại tái tạo, tập trung vào công bằng lương thực và hỗ trợ cộng đồng yếu thế.

Hội cứu trợ Hải quân – Thủy quân lục chiến: tổ chức gắn liền với kỷ niệm gia đình, khi cha bà từng là phi công chiến đấu và rất yêu quý hoạt động này.

Edwards khẳng định bà cảm thấy may mắn không chỉ vì trúng thưởng, mà còn vì biết chính xác mình muốn làm gì với số tiền đó. “Đây là món quà bất ngờ, nhưng chắc chắn sẽ mang lại ích lợi cho những người đang cần được giúp đỡ,” bà bày tỏ.

Trên thực tế, nhiều người cũng tìm đến các công cụ AI để “thử vận may”, nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Một bài đăng trên Xiaohongshu – nền tảng mạng xã hội tương tự Instagram của Trung Quốc – cũng từng thu hút sự chú ý khi người dùng Gu Xiangnan, đến từ tỉnh An Huy (miền Đông Trung Quốc), chia sẻ trải nghiệm thử vận may với xổ số nhờ sự gợi ý từ trí tuệ nhân tạo.

Trong lần thử đầu tiên, Gu Xiangnan cung cấp cho Gemini Pro – mô hình ngôn ngữ lớn đứng sau chatbot Bard của Google – dữ liệu quay số Super Lotto trong hai năm và nhờ AI lựa chọn dãy số. Super Lotto là loại hình xổ số phổ biến, nơi người chơi cần chọn 5 con số từ 35 quả bóng và thêm 2 số đặc biệt từ 12 quả bóng khác. (*Đa số người dùng ở Trung Quốc thường không thể truy cập Gemini hay ChatGPT nhưng một bộ phận vẫn có thể kết nối thông qua các ứng dụng VPN)

Kết quả, trong bộ số do Gemini Pro đưa ra, chỉ có 2 số chính và 1 số đặc biệt trùng khớp, khiến cô không giành được giải thưởng nào. Trước đó, Gu Xiangnan cũng từng bỏ ra 20 nhân dân tệ (khoảng 2,8 USD) để tham gia Union Lotto – một loại hình xổ số khác – bằng cách tương tự, và thu về 5 nhân dân tệ.

“Dù chỉ là để vui thôi, nhưng tôi nghĩ cũng có gì đó đáng để thử,” cô chia sẻ.

Theo giới phân tích, xổ số vốn dựa trên sự ngẫu nhiên, việc chọn đúng vài con số trong hàng triệu tổ hợp gần như chỉ nhờ vào may mắn. Các thuật toán AI, dù tinh vi đến đâu, cũng không thực sự có lợi thế vượt trội so với con người trong việc dự đoán kết quả. Tuy vậy, điều này không ngăn được nhiều người tìm đến AI với hy vọng gia tăng cơ hội trúng thưởng.

Bài đăng của Gu Xiangnan nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên Xiaohongshu, nhận về hơn 5.000 lượt thích. Nhiều người dùng bình luận rằng họ cũng đã thử và đôi khi trúng được các giải nhỏ nhờ những dãy số gợi ý từ AI tạo sinh.