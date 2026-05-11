Trung Quốc xác nhận hỗ trợ Không quân Pakistan bắn rơi tiêm kích Ấn Độ

Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV đã phát sóng cuộc phỏng vấn với ông Zhang Heng - một kỹ sư tại Viện Thiết kế và Nghiên cứu Máy bay Thành Đô thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC).

Không quân Pakistan vận hành một phi đội máy bay chiến đấu J-10CE do Trung Quốc sản xuất, thông qua công ty con AVIC. Giới chuyên môn cho biết một trong những chiếc máy bay này đã bắn hạ ít nhất 1 tiêm kích Rafale trong cuộc xung đột với Ấn Độ.

“Khi đó tại căn cứ hỗ trợ, tiếng gầm rú của máy bay chiến đấu cất cánh và tiếng còi báo động không kích liên tục vang vọng. Vào tháng 5, khoảng giữa trưa, nhiệt độ đã gần 50 độ C.

Chúng tôi quan tâm hơn đến việc làm thế nào để thực hiện tốt công tác hỗ trợ tại chỗ để trang thiết bị thể hiện hiệu quả chiến đấu thực sự”, ông Zhang Heng nhớ lại về chuyến đi đến Pakistan của mình.

Trước đây đã có thông tin về việc Trung Quốc hỗ trợ Pakistan trong cuộc đối đầu với Ấn Độ, nhưng khi đó chỉ xuất hiện dữ liệu về việc cung cấp thêm vũ khí chứ không phải cử chuyên gia.

Lần đầu tiên Pakistan đã trang bị cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 JF-17 Thunder của mình tên lửa tầm xa PL-15 của Trung Quốc trong bối cảnh khủng hoảng Kashmir gia tăng.

Theo thông tin được đăng tải vào thời điểm đó trên ấn phẩm STRATCOM của Pakistan, những tên lửa này “vừa mới” được gửi đến từ Trung Quốc và lập tức triển khai trên toàn bộ phi đội JF-17C trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Ấn phẩm này cũng khẳng định rằng số tên lửa mà Pakistan nhận được đến trực tiếp từ Không quân Trung Quốc và không có những hạn chế vốn có đối với biến thể xuất khẩu.

Ngoài ra, hình ảnh về máy bay chiến đấu đa năng J-10C của Trung Quốc, hiện đang phục vụ trong quân đội Pakistan và cũng được trang bị tên lửa PL-15 và PL-10, cũng đã được công bố.

Một chiếc tiêm kích Dassault Rafale của Ấn Độ mang số hiệu BS-001 và mảnh phần đuôi của nó được tìm thấy vào ngày 8/5.

Vào ngày 22/4/2025, một vụ tấn công khủng bố đẫm máu đã xảy ra tại thung lũng Baisaran ở Kashmir, trong đó các phần tử Hồi giáo cực đoan đã bắn vào 50 du khách, khiến 26 người thiệt mạng.

Một ngày sau vụ tấn công, Ấn Độ đã triệu tập một ủy ban an ninh và tuyên bố phát hiện ra mối liên hệ xuyên biên giới giữa nhóm khủng bố và Pakistan. Với lý do trên, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định đóng cửa khẩu biên giới duy nhất giữa hai nước trong khu vực và trục xuất tất cả công dân Pakistan trong vòng 48 giờ.

Tuy nhiên, một quyết định quan trọng và mang tính chiến lược là việc đình chỉ Hiệp ước Nước sông Indus - điều chỉnh việc sử dụng chung nguồn nước sông giữa Ấn Độ và Pakistan.

Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri cho biết hiệp ước sẽ bị đình chỉ “cho đến khi Pakistan từ bỏ một cách thuyết phục và dứt khoát sự ủng hộ của mình đối với chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới”.

3 ngày sau vụ tấn công, vào đêm 24 - 25/4, cuộc đấu súng đầu tiên đã diễn ra trên Đường kiểm soát giữa Quân đội Pakistan và Ấn Độ. Sau đó cả hai bên tiếp tục cáo buộc lẫn nhau.

Cuộc đụng độ ở biên giới nhanh chóng leo thang thành những trận đấu pháo và bắn rocket vào lãnh thổ của nhau, cùng với các trận không chiến giữa máy bay. Giao tranh tiếp diễn cho đến ngày 10/5.

Pakistan tuyên bố đã bắn hạ 5 máy bay Ấn Độ trong cuộc giao tranh, điều này được củng cố một phần bởi hình ảnh về xác của ít nhất 2 chiến đấu cơ của Ấn Độ.