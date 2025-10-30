Vào lúc 22:30 giờ Bắc Kinh ngày 23/10/2025, Trung Quốc đã phóng thành công Vệ tinh Thí nghiệm Công nghệ Truyền thông-20 lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-5 từ Bãi phóng Vũ trụ Văn Xương.

Vệ tinh đã đi vào quỹ đạo định sẵn và nhiệm vụ phóng đã hoàn toàn thành công. Vệ tinh này chủ yếu được sử dụng để kiểm chứng công nghệ truyền thông vệ tinh đa băng tần, tốc độ cao.

Nhiệm vụ này đánh dấu chuyến bay thứ 602 của tên lửa đẩy dòng Long March.

Thu thập hình ảnh nổi có độ chính xác cao trên toàn thế giới

Vào lúc 11:55 sáng giờ Bắc Kinh ngày 26/10/2025, Trung Quốc tiếp tục phóng thành công vệ tinh Cao Phân-1402 vào quỹ đạo định sẵn bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-3B từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tây Xương. Nhiệm vụ phóng đã thành công tốt đẹp.

Vệ tinh này có thể thu thập hiệu quả hình ảnh lập thể có độ chính xác cao trên toàn cầu, tạo ra bản đồ địa hình kỹ thuật số quy mô lớn và tạo ra các sản phẩm như mô hình độ cao kỹ thuật số, mô hình bề mặt kỹ thuật số và bản đồ ảnh trực giao kỹ thuật số, cung cấp hỗ trợ thông tin địa lý cơ bản cho việc xây dựng kinh tế và quốc phòng quốc gia cũng như việc thực hiện các chiến lược quốc gia lớn như sáng kiến "Vành đai và Con đường".

Nhiệm vụ này đánh dấu chuyến bay thứ 603 của tên lửa đẩy dòng Long March.