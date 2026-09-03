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Trung Quốc tỷ người nhưng chỉ 1 mỹ nhân hút 242 tỷ view: Người đẹp đóng gì cũng hot, mỗi lần comeback đều chấn động

Thu Phong
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Mỹ nhân nào mà có sức hút khổng lồ đến như vậy?

Mới đây, một blogger đã tổng hợp bảng xếp hạng lượt xem hashtag Douyin của các ngôi sao Trung Quốc thuộc nhiều thế hệ, từ lứa 70 cho tới lứa 00. Đáng chú ý, Triệu Lệ Dĩnh trở thành sao nữ sở hữu thành tích cao nhất với con số lên tới 242,89 tỷ lượt xem, xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng chỉ sau Tiêu Chiến.

Triệu Lệ Dĩnh chạm mốc 242 tỷ view trên Douyin: Mỹ nhân không thể bỏ qua năm 2026 - Ảnh 1.

Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao nữ có lượt xem hashtag Douyin cao nhất Trung Quốc.

Con số này càng ấn tượng hơn nếu nhìn vào tốc độ tăng trưởng trong thời gian qua. Cuối năm 2025, hashtag của Triệu Lệ Dĩnh trên Douyin ghi nhận 220,08 tỷ lượt xem. Như vậy, chỉ sau một khoảng thời gian chưa đầy một năm, nữ diễn viên đã thu về thêm tới 22,81 tỷ lượt xem.

Thành tích nói trên phần nào cho thấy sức hút khổng lồ của mỹ nhân sinh năm 1987 ở làng giải trí Hoa ngữ thời điểm hiện tại. Đây cũng là thành quả sau nhiều năm cô miệt mài hoạt động nghệ thuật, liên tục thử sức với những dạng vai khác nhau và từng bước xây dựng vị thế của riêng mình.

Triệu Lệ Dĩnh chạm mốc 242 tỷ view trên Douyin: Mỹ nhân không thể bỏ qua năm 2026 - Ảnh 2.

Đây là con số biết nói cho thấy sức hút của Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý nhờ vai Tình Nhi trong Tân Hoàn Châu Cách Cách. Sau đó, cô có bước tiến lớn trong sự nghiệp với vai Lục Trinh ở Lục Trinh Truyền Kỳ. Thành công tiếp tục được nối dài khi nữ diễn viên hóa thân thành cô nàng Sam Sam đáng yêu trong bộ phim ngôn tình đình đám Sam Sam Đến Rồi.

Đến năm 2015, Hoa Thiên Cốt tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Thành công rực rỡ của tác phẩm này chính thức đưa Triệu Lệ Dĩnh bước vào hàng ngũ những ngôi sao lưu lượng hàng đầu Cbiz.

Triệu Lệ Dĩnh chạm mốc 242 tỷ view trên Douyin: Mỹ nhân không thể bỏ qua năm 2026 - Ảnh 3.
Triệu Lệ Dĩnh chạm mốc 242 tỷ view trên Douyin: Mỹ nhân không thể bỏ qua năm 2026 - Ảnh 4.
Triệu Lệ Dĩnh chạm mốc 242 tỷ view trên Douyin: Mỹ nhân không thể bỏ qua năm 2026 - Ảnh 5.

Những năm tiếp theo, cô liên tục góp mặt trong nhiều dự án đáng chú ý như Thục Sơn Chiến Kỷ, Thanh Vân Chí hay Lão Cửu Môn. Dẫu vậy, hai đỉnh cao tiếp theo trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh phải kể đến Sở Kiều Truyện năm 2017 và Minh Lan Truyện năm 2018. Đây đều là những tác phẩm tạo tiếng vang lớn, giúp tên tuổi của cô càng thêm phủ sóng rộng rãi.

Từ năm 2021 đến nay, Triệu Lệ Dĩnh lại cho thấy nỗ lực chuyển hình mạnh mẽ. Thay vì chỉ gắn bó với dòng phim cổ trang, ngôn tình vốn là thế mạnh, cô tập trung nhiều hơn vào những tác phẩm mang màu sắc chính kịch như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Gió Thổi Bán Hạ, Lý Tưởng Chiếu Rọi Trung Quốc hay Tại Nhân Gian.

Triệu Lệ Dĩnh chạm mốc 242 tỷ view trên Douyin: Mỹ nhân không thể bỏ qua năm 2026 - Ảnh 6.

Những năm gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đang rất tích cực chuyển hình.

Triệu Lệ Dĩnh chạm mốc 242 tỷ view trên Douyin: Mỹ nhân không thể bỏ qua năm 2026 - Ảnh 7.

Dù vậy, sức hút của Triệu Lệ Dĩnh ở dòng phim ngôn tình vẫn chưa hề suy giảm. Năm 2024, cô tái hợp Lâm Canh Tân trong Dữ Phượng Hành và một lần nữa tạo nên cơn sốt lớn. Tác phẩm trở thành một trong những bộ phim ngôn tình nổi bật nhất vài năm trở lại đây. Có thể nói, cứ mỗi lần Triệu Lệ Dĩnh comeback là cô lại gây chấn động mạng xã hội.

Từ một diễn viên trẻ từng bước tìm kiếm cơ hội cho tới ngôi sao sở hữu hashtag hàng trăm tỷ lượt xem trên Douyin, hành trình của Triệu Lệ Dĩnh cho thấy sức hút bền bỉ hiếm có. Sau nhiều năm đứng ở tuyến đầu làng giải trí Hoa ngữ, cô vẫn duy trì được độ thảo luận lớn, đồng thời không ngừng tìm kiếm những hướng đi mới trong sự nghiệp diễn xuất.

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Tags

Triệu Lệ Dĩnh

douyin

ngôi sao

ngôn tình

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