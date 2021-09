Trung Quốc tưng bừng đón Trung Thu trong an toàn, du lịch nội địa thu về 5,7 tỷ USD

Tết Trung Thu hay còn gọi là Tết Trông Trăng là một trong những ngày lễ truyền thống lớn và quan trọng nhất tại Trung Quốc. Diễn ra vào ngày 15/8 âm lịch hàng năm, người dân Trung Quốc dành dịp lễ này để đoàn tụ với gia đình.



Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, công an Trung Quốc đã đảm bảo an toàn và suôn sẻ cho các chuyến đi của người dân trong kỳ nghỉ lễ Trung Thu kéo dài 3 ngày từ 19-21/9.

Theo Bộ Công an (MPS), giao thông đã được kiểm soát tốt để người dân có thể về quê với gia đình hoặc dành thời gian tham quan các địa điểm du lịch. Trong thời gian nghỉ lễ, Trung Quốc không ghi nhân các vụ ùn tắc hay tai nạn giao thông lớn.

MPS cho biết trung bình 155.000 cảnh sát được điều động mỗi ngày cùng với 54.000 xe cảnh sát được huy động để tuần tra, duy trì trật tự giao thông và xử lý các hành vi vi phạm nghiêm trọng như chở quá tải hay uống rượu bia khi lái xe.

Theo Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, kỳ nghỉ Tết Trung Thu năm 2021 đã chứng kiến khoảng 88,16 triệu chuyến du lịch nội địa, tạo ra doanh thu hơn 37 tỷ nhân dân tệ (5,7 tỷ USD).

MPS cho biết trật tự xã hội vẫn ổn định trong kỳ nghỉ lễ. Hơn 3.800 danh lam thắng cảnh được xếp hạng A4 trở lên trên khắp cả nước đã đón khoảng 24,6 triệu lượt khách du lịch.

Doanh thu từ dịp nghỉ lễ Trung Thu năm nay đã giúp tổng doanh thu phòng vé của Trung Quốc tăng vượt mức 34 tỷ nhân dân tệ. Theo dữ liệu của công ty theo dõi phòng vé Beacon, doanh thu phòng vé của Trung Quốc trong ba ngày Tết Trung Thu là 497 triệu nhân dân tệ (76,82 triệu USD).

Đối mặt với áp lực kép từ việc phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội trong kỳ nghỉ lễ, chính quyền Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa an ninh tại các khu vực trọng điểm và các địa điểm công cộng.

Theo ghi nhận của MPS, tổng cộng có 175 sự kiện quy mô lớn được tổ chức an toàn. Số vụ án hình sự và gây rối trật tự an ninh công cộng được báo cáo lần lượt giảm 30% và 23% so với cùng kỳ năm 2020.

Các cơ quan giám sát xuất nhập cảnh cũng thắt chặt các nỗ lực phòng chống dịch bệnh tại các cảng và khu vực biên giới để bảo vệ hiệu quả, tránh các trường hợp mắc Covid-19 nhập cảnh xảy ra trong kỳ nghỉ lễ.

Theo Tân Hoa Xã