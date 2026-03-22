Trung Quốc truy tố cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự với nhiều tội danh

An Khê |

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam (miền Trung Trung Quốc) đã chính thức truy tố ông Thích Vĩnh Tín (tục danh Lưu Ứng Thành).

Ông Thích Vĩnh Tín, 60 tuổi, từng giữ cương vị trụ trì Thiếu Lâm Tự hơn 25 năm (Ảnh: AFP)

Theo thông báo được công bố ngày 20/3, hồ sơ vụ án đã được chuyển tới Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tân Hương để xét xử theo quy định pháp luật. Trong giai đoạn xem xét truy tố, cơ quan kiểm sát đã thông báo đầy đủ quyền tố tụng cho bị can, tiến hành thẩm vấn và lắng nghe ý kiến từ phía luật sư bào chữa.

Ông Thích Vĩnh Tín, 60 tuổi, từng giữ cương vị trụ trì Thiếu Lâm Tự hơn 25 năm, đã bị miễn nhiệm vào tháng 7/2025 sau hàng loạt bê bối. Cùng thời điểm, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã thu hồi tư cách tu sĩ của ông, cáo buộc ông "làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của cộng đồng Phật giáo và hình ảnh tăng sĩ".

Các doanh nghiệp có liên quan đến ông cũng bị giải thể. Đến tháng 11/2025, cơ quan chức năng địa phương phê chuẩn lệnh bắt giữ ông với nhiều cáo buộc hình sự. Tuy nhiên, số tiền cụ thể liên quan đến các hành vi bị cáo buộc hiện chưa được công bố.

Ngoài các sai phạm về tài chính, ông Thích Vĩnh Tín còn bị cáo buộc vi phạm giới luật Phật giáo, có "quan hệ không phù hợp" với nhiều phụ nữ và có con riêng.

Gia nhập Thiếu Lâm Tự từ năm 1981, ông Thích Vĩnh Tín trở thành trụ trì vào năm 1999 khi mới 34 tuổi. Với nền tảng đào tạo về quản trị kinh doanh, ông đã thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động thương mại hóa, biến Thiếu Lâm Tự thành một thương hiệu toàn cầu với giá trị hàng tỷ USD, mở rộng sang các lĩnh vực như bất động sản và giải trí. Điều này khiến ông được dư luận gọi là "nhà sư CEO".

Dù từng đối mặt với nhiều chỉ trích về xu hướng thương mại hóa, ông Thích Vĩnh Tín cho rằng cách tiếp cận này là cần thiết để bảo tồn ngôi chùa có lịch sử hơn 1.500 năm, được xem là cái nôi của Thiếu Lâm quyền và là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

Thiếu Lâm Tự được xem là cái nôi của Thiếu Lâm quyền và là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận (Ảnh: Cancan Chu)

Việc ông Thích Vĩnh Tín bị truy tố được đánh giá là cú sốc lớn đối với hình ảnh tăng sĩ tại Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực cải cách thể chế trong lĩnh vực tôn giáo. Tháng 12/2025, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã thành lập cơ quan giám sát đầu tiên nhằm tăng cường quản lý hoạt động của giới tu hành.

Giới lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi siết chặt quản lý, nâng cao nhận thức pháp luật và đảm bảo các chức sắc tôn giáo tuân thủ quy định. Chính quyền tỉnh Hà Nam đồng thời nhấn mạnh cần phân định rõ ràng giữa hoạt động tôn giáo và kinh doanh, hướng Thiếu Lâm Tự trở lại với các giá trị cốt lõi của Phật giáo.

