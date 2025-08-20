Trung Quốc trình làng loạt vũ khí tối tân trong lễ duyệt binh

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới cũng sẽ giới thiệu các vũ khí mới, lần đầu tiên được "trình làng với thế giới". Sự kiện ngày 3-9 sẽ là cuộc duyệt binh thứ hai kể từ năm 2015.

Các quan chức quân đội Trung Quốc cho biết tại một cuộc họp báo hôm 20-8 rằng hàng trăm máy bay của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA), bao gồm chiến đấu cơ và máy bay ném bom, cùng với lực lượng mặt đất trang bị thiết bị quân sự mới nhất, sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh.

Binh sĩ tham gia diễn tập cho cuộc duyệt binh tại Bắc Kinh - Trung Quốc ngày 23-8-2015. Ảnh: Tân Hoa Xã

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho hay lễ duyệt binh và các đội hình vũ khí phối hợp... sẽ được bố trí theo chức năng tác chiến thực tế, bao gồm các nhóm tác chiến trên không, trên bộ và trên biển.

Cuộc duyệt binh sẽ trưng bày thiết bị thế hệ thứ 4 mới nhất làm trung tâm, bao gồm xe tăng tiên tiến, máy bay trên tàu sân bay và chiến đấu cơ, được sắp xếp theo các mô-đun tác chiến để thể hiện khả năng chiến đấu theo hệ thống của quân đội Trung Quốc, theo tờ Global Times.

Tất cả vũ khí và thiết bị được trưng bày trong lễ duyệt binh này đều là thiết bị chiến đấu chủ lực do Trung Quốc sản xuất.

Các tùy viên quân sự nước ngoài và nhà phân tích an ninh cho rằng quân đội Trung Quốc sẽ trưng bày một loạt vũ khí và trang thiết bị mới tại cuộc duyệt binh, bao gồm xe tải quân sự được trang bị các thiết bị tiêu diệt máy bay không người lái, xe tăng mới và máy bay cảnh báo sớm để bảo vệ tàu sân bay của Trung Quốc.

Mỹ và các đồng minh sẽ theo dõi sát sao màn phô diễn sức mạnh quân sự này, đặc biệt là kho vũ khí tên lửa đang được mở rộng của Trung Quốc, các hệ thống tên lửa chống hạm và vũ khí có khả năng siêu thanh.

Cuộc duyệt binh "Ngày Chiến thắng", với sự tham gia của 45 đội hình binh sĩ, sẽ kéo dài khoảng 70 phút diễu hành qua Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh trước sự chứng kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Tập sẽ cùng tham dự với một số lãnh đạo và quan chức nước ngoài được mời, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, người cũng tham dự cuộc duyệt binh kỷ niệm lần trước vào năm 2015.

Chính quyền Trung Quốc đã tăng cường an ninh tại trung tâm Bắc Kinh từ đầu tháng 8 khi cuộc diễn tập duyệt binh quy mô lớn đầu tiên được tổ chức, cùng với đó thiết lập các trạm kiểm soát, chuyển hướng giao thông đường bộ và đóng cửa các trung tâm thương mại cũng như tòa nhà văn phòng.